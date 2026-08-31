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El curso judicial 2026-2027: dos macrocausas de corrupción con 74 investigados en fase final de instrucción y dos juicios mediáticos en meses preelectorales

En los próximos meses se conocerán la sentencia del caso Aido, la decisión del Supremo sobre las sentencias de la pieza de los zombis del caso Taula y del caso Erial, que afectan a Alfonso Rus y Eduardo Zaplana, y la resolución de las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción que afectan al Ayuntamiento de València

Fachada principal de la Ciudad de la Justicia de València.

Fachada principal de la Ciudad de la Justicia de València. / José Manuel López

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Laura Ballester

València

El curso judicial 2026-2027 en las causas que investiga o ha investigado la Fiscalía : dos macrocausas de corrupción con 74 investigados en fase final de instrucción y dos juicios mediáticos en meses preelectorales

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