La espera para operarse hospital a hospital en la Comunitat Valenciana: de los 44 días en Elx-Crevillent a los 145 del General de Alicante

Un vecino de Aspe que tenga pendiente una intervención quirúrgica debe esperar una media de 44 días para pasar por uno de los quirófanos del hospital Elx-Crevillent. En cambio, la demora se más que triplica -se dispara hasta los 145 días- para un vecino de Agost cuyo centro de referencia sea el General de Alicante. La desigualdad es evidente entre estos dos hospitales -más de 100 días de diferencia, casi un cuatrimestre entero- y representa los dos extremos, las dos realidades, de la sanidad pública valenciana en la que la espera media para operarse se sitúa en 88 días según el último balance semestral ofrecido por la Conselleria de Sanidad. Pero ambos datos sirven para evidenciar el desequilibrio sanitario en la Comunitat Valenciana porque la rapidez para programar una cirugía depende del municipio o la comarca de residencia.

Los centros con mayores retrasos son los centros de referencia, ubicados en las grandes ciudades. El del General de Alicante, mencionado anteriormente con 145 días de demora, asiste a una población de 300.030 personas según los datos de la Memoria de Gestión de Sanidad. Por encima del centenar de días de espera, se sitúan también el hospital de La Fe de València, un centro donde se realizan la mayoría de intervenciones de máxima complejidad, con 124 días de demora y un total de 307.378 SIPs asignados; el Sant Joan d'Alacant (118 días y 247.320 pacientes); el General d'Elx (116 y 181.713); el General de València (104 días y 388.736 pacientes) y el de Castelló (100 y 303.597).

En contraposición, son los hospitales llamados comarcales -suelen tener asignada una menor cantidad de pacientes- en los que la demora es menor. Así ocurre en el de Elx-Crevillent, cuya demora es de 44 días y cuya cartera de pacientes se queda en 163.489, la cuarta con menor número de SIPs asignados. Le siguen el de Torrevieja -el único gestionado por una empresa privada mediante concesión- con una demora de 45 jornadas para una población de 217.934; el de Requena, con 47 días de espera. Este es el departamento con menor número de pacientes, son 52.726 en total.

El nuevo hospital Elx-Crevillent cuando estaba en obras. / L-EMV

Hospital a hospital

El tiempo de espera medio en cada hospital es el siguiente, aunque puede depender de la especialidad de la cirugía. Ordenado de mayor a menor:

General d'Alacant, 145 días.

La Fe de València, 124 días.

Sant Joan d'Alacant, 118 días.

General d'Elx, 116 días.

General de València, 104 días.

Castelló, 100 días.

Xàtiva-Ontinyent, 89 días.

Clínic-La Malva-rosa, 86 días.

Dénia, 86 días.

Hospital de Vinaròs, 72 días.

Elda, 65 días.

Arnau de Vilanova-Llíria, 64 días.

Orihuela, 64 días.

Doctor Peset, 61 días.

Gandia, 61 días.

La Ribera, 56 días.

Manises, 55 días.

La Plana, 55 días.

Sagunt, 55 días.

La Marina Baixa, 52 días.

Alcoi, 51 días.

Requena, 47 días.

Torrevieja, 45 días.

Elx-Crevillent, 44 días.

El peor momento

Pasar por el quirófano para someterse a una cirugía es cada vez más complicado en la sanidad pública valenciana a tenor del balance de las listas de espera publicado hace unas semanas por la Conselleria de Sanidad. Y es que la cantidad de personas esperando pasar por el quirófano sube hasta las 78.306 personas, un 7,5 % más que en el anterior balance de diciembre con 72.800 valencianos y un 14,08 % más que hace un año, cuando la cifra total era de 68.638, el que es el mejor dato de los últimos tres años. De hecho, los números son el peor registro de la actual legislatura; esta comenzó con 72.704 pacientes esperando una cirugía, 5.602 menos y un 7 % menos. El registro actual empeora incluso el dato de 74.158 alcanzado en diciembre de 2024, después de la dana que obligó a parar la actividad quirúrgica programada en hasta seis departamentos de salud.

Pese a las cifras, Sanidad busca una mirada positiva y destaca la mejora entre los pacientes con riesgo vital, aquellos para quienes pasar por el quirófano es cuestión de vida y muerte. No sorprende porque ha sido la estrategia comunicativa desde el inicio de la legislatura del conseller Marciano Gómez. "La prioridad de este Consell ha sido desde el primer día garantizar que los pacientes con patologías más graves sean intervenidos en el menor tiempo posible", defendía entonces.

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También desde el inicio de la legislatura el titular de Sanidad ha defendido la derivación de pacientes a la privada si era necesario. Las cifras lo reflejan: en 2024 y 2025 destinó 72 millones a externalizar cirugías y la partida en el presupuesto de la Generalitat del Plan de Choque ha crecido un 45 % hasta los 33 millones. En él participan generalmente pacientes con cirugías pendientes no urgentes, más sencillas y con postoperatorios menos complejos; en muchos casos, además, los pacientes no necesitan pasar noche en el hospital. Y, sobre todo, más rentables para los hospitales privados. Desde el inicio de la legislatura, los pacientes esperando más de 180 días en la lista de espera se han más que duplicado; eran 11.146 en junio de 2023 y ahora son 24.155.