La izquierda confía en la singularidad valenciana tras la dana y Vox enseña los dientes

"Hay partido". Es el mantra que repiten desde la izquierda valenciana ante el cierto pesimismo que reina en el ámbito progresista nacional, donde PP y Vox parecen estar cada vez más fuertes. Ambos partidos han salido triunfantes del carrusel electoral de 2026, cosechando mayorías en todos los territorios que han pasado por las urnas, y las encuestas les sitúan en condiciones de alcanzar la Moncloa frente a un PSOE en horas bajas y con las formaciones a su izquierda meditando todavía la fórmula con la que concurrir a esa cita con las urnas.

A PSPV y Compromís les atañen directamente tanto la crisis del Gobierno como las dudas sobre las confluencias plurinacionales, pero consideran que la trágica dana de octubre de 2024 y toda la crisis política e institucional que desencadenó después convierten la autonomía en un escenario singular y confían en poder plantar cara a la derecha. El trabajo, admiten, está en no ser arrastrados por la corriente estatal.

PSPV: Vivienda, emergencias e interinidad de Llorca

Con ese ánimo, los socialistas ponen ya este lunes toda su maquinaria a funcionar. La líder y candidata del PSPV, Diana Morant, reúne a primera hora a su grupo parlamentario para sentar las bases de la batalla política que se vivirá en las Corts este curso. Fuentes del partido adelantan que el discurso girará en torno a cuatro grandes ejes con los que entienden que pueden desgastar al Consell del PP y que se aterrizarán en la conferencia política que se aprobará en la Ejecutiva prevista para la tarde. La Educación, al calor de la huelga educativa que amenaza con reactivarse este otoño, y la Sanidad, con críticas al aumento de derivaciones a la privada, a los problemas en atención primaria o al aumento de las listas de espera, son dos de ellos.

Además de estos clásicos, percutirán en vivienda y emergencias, dos temas de actualidad. La primera se ha convertido en el gran problema ciudadano y los socialistas quieren explotar las subidas en el precio de la vivienda protegida que ha aprobado el Consell de Pérez Llorca. La segunda es un tema clave desde el fatídico 29-O y ha seguido de actualidad este verano de incendios. El PSPV denuncia que el servicio autonómico "ha tocado fondo", con unidades de bomberos incompletas o inoperativas que se cubren con voluntarios en día libre y con peticiones reiteradas de ayuda a la UME, además de una baja ejecución de inversiones.

De puertas para dentro, además de la confección de la lista autonómica, los socialistas tienen pendiente terminar de perfilar su calendario de primarias para las municipales. Tras ungir a Morant por la vía rápida, lo que les vale para contraponerlo con la interinidad de Pérez Llorca, en septiembre se proclamarán los candidatos en los municipios donde no hay disputa interna. Se deja para noviembre los que pueden generar conflicto.

Compromís: "Liderar la alternativa" y el sudoku de las listas

En Compromís, uno de los partidos a los que las encuestan asignan más crecimiento, hay también optimismo. De hecho, aspiran a "liderar la alternativa" a PP y Vox, cuyas políticas seguirán denunciando por haber "roto con los consensos más elementales de la sociedad valenciana". En el foco de la coalición, avanzan, también seguirá Mazón y la "protección" que le brinda Pérez Llorca.

Con el regreso de Mónica Oltra ya encarrilado para la papeleta del Ayuntamiento de València, la duda no está tanto en quién será el candidato a la Generalitat, que será salvo sorpresa mayúscula Joan Baldoví, sino en todo lo que acompañará a esa lista. La principal cuestión es el asunto de las alianzas con el resto de formaciones de la izquierda alternativa, como EU, Podem o hasta Sumar y ERPV. Hay posiciones distintas a nivel interno, pero a falta de la fórmula concreta, es complicado que no haya ningún tipo de pacto.

Cómo encajarlo será el puzle que deberá armar la coalición en las próximas semanas. Se esperan ejecutivas largas y muchos encuentros privados tras un verano en el que las tres patas, Més, Iniciativa y Verds se han dado un respiro. Puestos cedidos en las listas a los posibles aliados, nombre de la candidatura, ámbitos territoriales en los que sea extrapolable (si es homogéneo en todos los grandes ayuntamientos o hay cierta adaptabilidad) o qué papel de decisión se deja a la militancia se entrecruzará con cuestiones incontrolables para los valencianistas como si las elecciones autonómicas coincidirán o no con las generales, algo que podría influir en la hoja de ruta.

Vox: ¿De muleta a obstáculo?

Y luego está Vox, otro de los partidos en alza para la demoscopia. Tras una legislatura ejerciendo de muleta del PP, primero con Mazón y luego con Llorca, la cercanía de las urnas puede dar un vuelco a esa dinámica. Los voxistas avisan, de hecho, de que van a marcar de cerca al Consell para que cumpla con los pactos alcanzados para la investidura de Llorca, entre ellos el aterrizaje de la polémica prioridad nacional en varias leyes o el refuerzo de la inspección educativa, que algunos sindicatos tachan de "caza de brujas".

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A diferencia del resto, en Vox no se espera debate ni por los candidatos ni por las listas. No hay nombres confirmados y no los habrá hasta que Madrid los dicte. Las quinielas, en todo caso, apuntan a que la actual presidenta de las Corts, Llanos Massó, podría encabezar la candidatura a la Generalitat, mientras el exvicepresidente del Consell, Vicente Barrera, podría retornar a la primera línea para disputar el Ayuntamiento de València.