La Confederación del Júcar responde a la FVMP que "los cauces sin vegetación aumentan los daños de las avenidas"

La Confederación Hidrográfica del Júcar responde a la Federación valenciana de municipios y provincias (FVMP) que "los cauces sin vegetación aumentan los daños de las avenidas". Una afirmación que se produce en respuesta al escrito remitido por la presidenta de la FVMP Paqui Bartual al presidente de la CHJ Miguel Polo en el que reclamaba que acometiera "de forma prioritaria trabajos de limpieza, conservación y retirada de vegetación en el nuevo cauce del río Turia y en los barrancos y ramblas que necesiten una intervención especial antes de la llegada de las lluvias otoñales".

Un escrito en el que Paqui Bartual, también alcaldesa de Xirivella del Partido Popular trasladaba hace una semana "la preocupación expresada por diferentes ayuntamientos ante el estado de determinados cauces" y pedía que se actuara desde "una perspectiva preventiva ante la proximidad de los meses en los que aumenta el riesgo de episodios de precipitaciones intensas". Una petición que también aprobó el Ayuntamiento de Xirivella en el mismo sentido.

Y al que ahora responde el presidente de la CHJ con otro escrito en el que recuerda las competencias compartidas en los cauces y barrancos entre las tres administraciones: central, autonómica y local. Y también replica ante la supuesta dejadez de funciones que denuncia la presidenta de la FVMP que "la CHJ mantiene durante todo el año equipos trabajando en las distintas provincias de su ámbito territorial, realizando actuaciones de mantenimiento, conservación y restauración de cauces, en cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Por tanto, en ningún caso puede ponerse en duda la actuación de este Organismo en el ejercicio de sus competencias", asegura el presidente de la CHJ, Miguel Polo, en el escrito remitido a la FVMP, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Aunque respecto a tramos urbanos, la CHJ recuerda que "la protección y tutela del dominio público hidráulico que le otorga la ley de aguas "no se traduce en concretas obligaciones en materia de conservación y defensa delterritorio frente inundaciones, así como tampoco en deberes de realizartrabajos de conservación, limpieza y restauración de cauces en todos ycada uno de los supuestos que puedan presentarse", tal como confirmaron el informe del Defensor del Pueblo de 2009 "Agua y ordenación del territorio" y una sentencia del Tribunal Supremo de 2014.

De ahí que, recuerda la CHJ a la FVMP, la Comisaría de Aguas tiene atribuidas "la realización de las obras de mera conservación de los cauces públicos" para el "mantenimiento del régimen de corrientes y de su funcionamiento natural como desagüe en situaciones de avenidas ordinarias: obras de retirada de elementos obstructivos (árboles caídos, acumulación de sedimentos o de vegetación) que puedan dificultar el paso de las aguas, siempre que se hayan producido de forma natural". En el caso de este tipo de objetos interfieran "con infraestructuras existentes (azudes, puentes, obras de paso, vados…), en cuyo caso la retirada de dichos elementos corresponde al titular de dichas infraestructuras".

Además, en los tramos de cauces en zonas urbanas "las actuaciones en cauces públicos corresponderán a las Administraciones competentes en materia deordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competenciasde la administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico”, según recoge la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y dos sentencias del Tribunal Supremo de 2014 y 2017.

El presidente de la CHJ añade en su misiva a la presidenta de la FVMP que "los daños producidos por las inundaciones no se producen en general por la vegetación que de forma natural crece en los cauces, sino por las ocupaciones del territorio realizadas en zonas inundables o por la construcción de infraestructuras en los cauces, que disminuyen lacapacidad de desagüe". En el caso de la dana del 29 de octubre de 2024, como declararon los científicos citados a declarar como testigos, en la causa que investiga las circunstancias de las 231 muertes, "causaron más problemas los coches que las cañas".