Llorca anuncia 2,7 millones para recuperar la zona afectada por el incendio de la Vall

Todavía no está extinguido, a pesar de haberse declarado el 25 de julio. Todavía hay efectivos destinados a la lucha contra el fuego, pero el incendio de la Vall d'Uixó ya ha sido objeto de una serie de medidas para recuperar las zonas afectadas por las llamas. Una catástrofe natural que afectó especialmente al parque natural de la Serra d'Espadà, que obligó a la evacuación de miles de habitantes en los municipios próximos y que arrasó 9.568 hectáreas en 12 localidades.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado en Artana el Plan Integral de Reforestación y Recuperación Ambiental, que movilizará 2,7 millones de euros y tendrá un plazo previsto de ejecución de ocho meses.

Recuperación ambiental

El jefe del Consell dio a conocer las líneas generales de esta iniciativa autonómica junto al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; y los alcaldes de los municipios afectados.

De las 9.568 hectáreas alcanzadas por las llamas, 8.509 corresponden a terreno forestal. Fue, expuso Llorca, "el incendio más complicado que ha tenido la Comunitat Valenciana en los últimos años", aunque se evitó "un mal mayor" en más de 30.000 hectáreas de masa forestal. Las actuaciones del nuevo plan buscan restaurar el paisaje y la biodiversidad, consolidar los suelos, proteger los recursos hídricos y mejorar la capacidad del territorio para afrontar futuros incendios.

Actuaciones en dos fases

Los primeros trabajos estarán centrados en recuperar la seguridad y facilitar el acceso al área quemada. Entre otras actuaciones, se retirarán árboles y sedimentos próximos a poblaciones y carreteras y se eliminará arbolado caído o con riesgo de caída en 44 kilómetros de la red viaria.

El plan contempla además la apertura de tres nuevos viales forestales, con 2,8 kilómetros de longitud, así como la apertura y ensanche de otro vial, la ampliación de cinco pistas existentes a lo largo de casi 13 kilómetros y la restauración y mejora de 81 kilómetros de caminos y pistas forestales.

Prevención de riesgos

Estas intervenciones servirán también para facilitar los trabajos posteriores de restauración y prevención y reducir los riesgos derivados de posibles episodios de lluvias intensas sobre el terreno afectado por el fuego.

Una segunda fase se centrará en el control de la erosión, la regulación hidrológica y la recuperación de la vegetación. La Generalitat pretende favorecer la regeneración natural y recuperar las masas forestales con especies más resistentes, potenciando también variedades autóctonas como el alcornoque.

Plan abierto

Pérez Llorca ha señalado que se trata de un plan "abierto", que podrá incorporar nuevas actuaciones propuestas por los ayuntamientos. De hecho, dentro de los 2,7 millones de euros se reserva una partida para necesidades que los municipios detecten durante el proceso de recuperación.

Durante la presentación, el president expuso además que el Consell llevará en las próximas semanas a Les Corts la nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana, que incluirá un sistema de compensaciones económicas para los propietarios que contribuyan al cuidado y conservación de los montes.

Nueva Ley Forestal

La futura normativa establecerá un sistema de pago por servicios ambientales con el que se pretende retribuir a los propietarios forestales que participen en la prevención de incendios, la conservación del entorno y la protección de los ecosistemas. También incorporará incentivos para propietarios y gestores y buscará agilizar las relaciones entre administraciones, municipios, empresas y usuarios.

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El jefe del Consell utilizó precisamente el incendio de la Vall d'Uixó para destacar la importancia de la propiedad privada en la gestión forestal. Según expuso, de las aproximadamente 9.500 hectáreas calcinadas, algo más de 300 pertenecen a la Generalitat, por lo que reivindicó el papel que pueden desempeñar los propietarios en el mantenimiento de los montes y en su recuperación después de un incendio.