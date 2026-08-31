Llorca encara el curso decisivo con viento a favor pero pendiente de Feijóo y la huelga educativa

El curso político que arranca en la C. Valenciana no es uno más: es el último de una convulsa legislatura marcada por la dana de octubre de 2024 y la dimisión de Carlos Mazón que desembocará en unas elecciones autonómicas y municipales a las que la tragedia añade incertidumbre. También persisten las dudas sobre el candidato que presentará el PP, que gobierna la Generalitat pero todavía no ha designado a su cabeza de cartel. Y de fondo las generales, que como muy tarde se celebrarán el 22 de agosto de 2027 y que en caso de adelanto de Pedro Sánchez podrían precipitar los acontecimientos en territorio valenciano.

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, vive una situación anómala. Llegó al poder sin pasar por las urnas y con el apoyo de Vox y a menos de nueve meses de los comicios sigue sin estar confirmado por la dirección de su partido en Madrid. En este tiempo en el Palau ha desventado la crisis social y reputacional en la que el expresident sumió a su formación por la gestión de la dana y sus explicaciones sobre su agenda de aquel 29-O, lo que le ha valido para mitigar el desgaste del PP al que apuntaban las encuestas hace un año.

En este mandato exprés ha tenido que lidiar con algunas patatas calientes como el escándalo de la adjudicación de VPP en Alicante a concejales del PP, la polémica por la contratación de su pareja en la Diputación de Valencia —recién archivada por Antifraude pero con "dudas" sobre el proceso–, la situación de Mazón (a quien mantiene en el grupo parlamentario y sobre quien tendrá que decidir de cara a 2027), las críticas a la gestión en Emergencias y la masiva huelga educativa.

Nada de esto, sin embargo, le ha pasado factura en sede parlamentaria. Su fluida relación con Vox le ha valido para transitar sin sustos por las Corts, donde incluso ha logrado aprobar unos presupuestos que, aunque tardíos y abocados a una prórroga, le valen para proyectar estabilidad. El debate de política general servirá de termómetro para medir si esa docilidad de los de Santiago Abascal se mantiene ahora que las urnas se acercan. De momento no hay fecha fijada para ese pleno que abrirá oficialmente el curso en la C. Valenciana.

Valencia. VLC. Aprobacion de los presupuestos de PP y VOX de la Generalitat Valenciana en Les Corts, los primeros de Juanfran Perez Llorca. PP y VOX / Germán Caballero / LEV

El Gobierno en el punto de mira

Las encuestas sitúan al PPCV algo más débil pero en condiciones de revalidar la Generalitat, siempre con el apoyo de Vox. Además, el contexto nacional juega a favor de los populares, con el Gobierno lidiando con un reguero de casos de corrupción en su perímetro que irán goteando en los tribunales. A buen seguro la Generalitat y el PP actuarán como caja de resonancia, aprovechando la doble condición de Diana Morant, ministra y candidata del PSPV. Ahora la crisis en Ceuta se suma como otro elemento de desgaste a Pedro Sánchez, que insiste en apurar la legislatura. En caso de adelanto, pocos dudan que el president le iría a rueda.

De cara a este arranque de curso, que se prevé más tenso si cabe con ese telón electoral de fondo pero sin gran actividad legislativa, el Consell quiere ir al ataque. Prepara una ofensiva para denunciar la falta de obras acometidas por el Gobierno para prevenir nuevas riadas y una ley forestal con la que cerrar paso a las críticas de izquierda a la gestión del Consell en Emergencias. La vivienda estará también en el centro del debate.

En el flanco débil del Consell está el conflicto educativo, con la huelga (de masivo seguimiento hasta el parón estival) en hibernación pero que amenaza con reactivarse en este inicio de curso. Los sindicatos ya han convocado manifestaciones el 12 de septiembre, con la que elevarán la presión de cara a los asuntos que todavía quedan pendientes de cerrar con la conselleria. En el equipo de Pérez Llorca asumen que tendrán que lidiar con las camisetas verdes durante este otoño.

Feijóo sigue desojando la margarita

El otro gran problema del president emerge en el ámbito orgánico. Comanda el PPCV de forma interina como líder de la gestora que Génova impuso tras su llegada al Palau y, tras casi nueve meses al frente, sigue sin estar confirmado por Alberto Núñez Feijóo como próximo candidato a la Generalitat. La dirección nacional también mantiene bloqueado el congreso autonómico pendiente y que podría haber servido para dotarle de legitimidad interna. Una situación anómala y que ha generado confusión entre las bases del partido y también cierta contestación, con Francisco Camps al frente.

Acto del PP de Valencia en Sueca, con Feijóo y Pérez Llorca. / Fernando Bustamante / LEV

Con todo, en el Palau intentan transmitir seguridad sobre su designación, independientemente de cuándo y cómo se produzca. Prácticamente nadie confía en que Génova permita celebrar el congreso hasta pasadas las elecciones y la creencia más extendida es que habrá dedazo de Feijóo.

Entre tanto, el partido va haciendo camino y el próximo 11 de septiembre celebra en El Puig la cena de inicio de curso, por ahora sin presencia de nadie de la dirección nacional, en la que se anunciarán buena parte de los candidatos en las grandes ciudades. Se ha especulado con que en los días siguientes el PP pueda programar un acto de designación de candidatos autonómicos similar al que celebró con los alcaldes de las capitales de provincia, en el que salvo sorpresa mayúscula debería llegar la ansiada confirmación de Pérez Llorca.

La sombra de Mazón

Una vez despejada esa incógnita habrá que confeccionar las listas a las Corts, un proceso que siempre genera ciertas tensiones. La decisión más importante que se le puede presentar a Llorca atañe a su antecesor. Mazón mantuvo, con aval del actual president y de Feijóo, su escaño de diputado autonómico para mantenerse fuera del alcance de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa que investiga la dana y cuya voluntad de imputar al ex jefe del Consell ha quedado patente. Es una incógnita si buscará repetir en las Corts en la próxima legislatura. De ser así, situaría a Llorca en terreno minado: aceptarlo podría acarrearle un fuerte desgaste social y dar munición a la oposición, mientras negarse podría abrir tensiones internas con el expresident y sus fieles.

Valencia. VLC. Sesion de control en Les Corts al president de la Generalitat Juan Francisco Perez Llorca. Mazon / Germán Caballero / LEV

También está por ver si Pérez Llorca, natural de Finestrat (La Marina Baixa, Alicante), concurre por la circunscripción del sur como hizo Carlos Mazón o por Valencia. La alcaldesa de València, María José Catalá, volverá a acumular cargos (una excepción en el PP) y será la número uno o dos por Valencia, dependiendo de esa decisión del jefe del Consell.

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Quien no se pronuncia todavía sobre si irá o no en esa lista autonómica es el líder provincial de Valencia, Vicent Mompó. En caso negativo, además de plasmar las distancias que ya se han podido intuir con Llorca, se expondría a quedarse descolgado si no logra revalidar la Diputación de Valencia, un objetivo siempre arriesgado por la aritmética que decide el reparto en la corporación.