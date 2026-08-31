Morant abre el curso con el "chao pescao" de Ayuso

El "chao, pescao" con el que Isabel Díaz Ayuso trató de zanjar la polémica sobre la compra del ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid ha saltado este lunes a la política valenciana. Si hasta The Guardian se ha hecho eco de la expresión (traducida como "see you later, alligator"), la referencia lanzada por la presidenta del PP la ha utilizado en su particular inicio de curso político la líder del PSPV, Diana Morant, para reivindicar precisamente lo contrario: que hay polémicas que no están cerradas.

Así, Morant ha tomado esta expresión para hablar tanto de la dana como de la adjudicación de vivienda protegida de Les Naus, en Alicante. "Con cambiar a Mazón no es un chao pescao, no nos olvidamos de la dana", dijo la dirigente socialista sobre la riada. "No hemos hecho 'chao pescao' con Les Naus", agregó la también ministra minutos después. Falta ver si la referencia se podrá estirar un poco más o si ya ha llegado al máximo de su recorrido.