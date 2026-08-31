Morant reivindica con un posible recurso a la "policía educativa" del Consell su utilidad en el Gobierno

Diana Morant ha empezado el "curso decisivo" como candidata del PSPV a la Generalitat y como ministra de Ciencia. Y así seguirá al menos un tiempo, aunque la propia dirigente socialista ha evitado señalar cuánto. "No conozco el calendario, no hay nada programado, no es una estrategia", ha explicado este lunes reivindicando su labor en el Gobierno central: "Me siento útil y continuaré defendiendo como ministra valenciana lo que no hace la Generalitat".

Para ello, además del "reto" de la reforma de la financiación que está "sobre la mesa", Morant ha puesto como ejemplo un posible recurso de inconstitucionalidad a la "policía educativa" del Consell como el mejor ejemplo de esta compatibilización. La líder de los socialistas valencianos ha asegurado que el Gobierno de España estudiará la "posibilidad" de recurrir la ley de Medidas Fiscales en la que PP y Vox aprobaron una modificación que permite a la Inspección educativa vigilar que se cumpla la "neutralidad" de los contenidos que se dan en las aulas.

"Tenemos miedo de que cualquier charla a favor de la igualdad entre hombres y mujeres o contra la lgbtbifobia se pueda considerar un asunto ideológico", ha lamentado la dirigente socialista que ha recordado que educar no solo es "llenar de contenidos" como Matemáticas, Física o Lengua sino que también tiene una parte de educar en valores, algo necesario y que según ha indicado Morant podría quedar cercenado por el papel de "policía censuradora" que la nueva norma de PP y Vox da a la Inspección.

De ahí la posibilidad de un recurso al que Morant ha abierto la puerta. Esta no sería la primera norma aprobada por PP y Vox en las Corts que el Gobierno central lleva ante el Tribunal Constitucional tras las de Concordia o la anterior reforma de la ley LGTBI valenciana. De hecho, la dirigente socialista se ha valido de esta capacidad del Ejecutivo central de impugnar y elevar al tribunal de garantías las normas autonómicas que incumplen legislación estatal o pueden socavar derechos constitucionales para diferenciarse de Compromís que ha anunciado un recurso a esta "policía educativa" vía Defensor del Pueblo.

Pero más allá de una sensación de competencia con los valencianistas (con los que disputará una parte de votantes), la líder del PSPV ha querido exhibir la "alineación" que existe entre los socialistas y la coalición en busca de un "Botànic 3". Ese es el objetivo marcado sobre el horizonte. "Las izquierdas presentamos una alternativa clara, la ciudadanía ha de tener la certeza de que vamos a juntarnos", ha expresado poniendo en el foco la "nefasta gestión" del Consell que ahora dirige Juanfran Pérez Llorca.

"Nefasta gestión"

Esta crítica a la actuación del Ejecutivo autonómico ha sido el alegato principal que Morant le ha transmitido a sus diputados en las Corts con los que se ha reunido en forma de pistoletazo de salida del año parlamentario. Así, si el dicho popular señala que preguntar no es ofender, Morant ha querido empezar con un interrogante a la ciudadanía ha querido la andadura del "curso decisivo" ante las elecciones previstas para finales de mayo: "¿Su vida es mejor hoy o cuando empezó la legislatura?".

La cuestión le ha servido para cargar contra la "nefasta gestión" del Consell y para arengar a sus diputados a centrarse en fiscalizar la labor del Ejecutivo autonómico en cuatro áreas concretas: Sanidad, Emergencias, Vivienda y Educación. "El análisis del verano y la legislatura es nefasto", ha indicado respecto a los cuatro temas donde sus críticas no han requerido de la amplitud de los tres años de mandato de PP con apoyo de Vox sino que le ha valido con poner el foco en los últimos meses estivales.

Así, Morant ha cargado contra la "idea privatizadora" de la Sanidad que ha provocado un parón de los servicios en agosto y que el modelo sea "interesado para que algunos pocos saquen pasta", ha criticado la decisión de subir el metro cuadrado de Vivienda de Protección Oficial dificultando su acceso a las personas con sueldos medios y bajos y ha lamentado la falta de músculo de la Generalitat para afrontar los incendios de este verano o en la gestión de las ayudas posteriores.

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En este sentido, la dirigente del PSPV ha vuelto a lucir sus responsabilidades como miembro del Gobierno central para reivindicar que el Consejo de Ministros se ha comprometido a asumir el 50 % del coste de la reforestación tras los fuegos y ha aplaudido la labor de la Unidad Militar de Emergencias que ha actuado en los cuatro principales incendios de la Comunitat Valenciana, algo que, de paso, le ha valido para afear la falta de dotación de la Administración autonómica a los cuerpos de seguridad valencianos.