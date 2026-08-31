Las mujeres toman el timón del Salvamento Marítimo: "Tienes que demostrar que eres muy, muy buena"

El mar no hace distinciones y, cuando suena un aviso, no importa quién lleva el timón, sino saber qué hacer, mantener la calma y tomar la decisión correcta cuando cada segundo cuenta. Sin embargo, llegar hasta ese punto todavía no es igual de sencillo para todos. En las bases de Salvamento Marítimo de Cruz Roja en Alicante cada vez hay más mujeres, pero ellas siguen siendo minoría cuando se trata de ponerse al frente de una embarcación. Verónica Orrillo, en Altea, y Lola Panadés, en Dénia, son actualmente las dos únicas mujeres que ejercen como coordinadoras y patronas en la provincia.

Las dos han llegado hasta el timón desde recorridos distintos, pero ambas han tenido que hacerse un hueco en un ámbito tradicionalmente masculino. Para estas patronas el camino ha estado compuesto de formación, de horas de práctica y de una exigencia que, en ocasiones, sienten que ha sido mayor por el simple hecho de ser mujeres. Aunque también reconocen que forman pare de una generación que está cambiando las cosas, cada vez son más las que se acercan al mar, aprenden a navegar y ocupan espacios que durante mucho tiempo parecían reservados solo para ellos.

El mar no entiende de rutinas

Verónica Orrillo llegó al Salvamento Marítimo después de trabajar durante muchos años como enfermera y allí encontró precisamente lo contrario a una profesión rutinaria: "Yo creo que cambié el hospital por esto porque aquí no hay rutinas, el mar manda", explica Orrillo. Desde Altea coordina al equipo de voluntariado y se ocupa de que la tripulación mantenga el nivel de formación necesario para enfrentarse a situaciones que nunca son exactamente iguales.

En el mundo del mar tienes que demostrar que eres muy, muy buena por ser mujer. Tienes que ser excelente y de ahí ya viene el respeto Verónica Orrillo — Patrona en Altea

Una salida puede comenzar como un sencillo remolque y complicarse en cuestión de minutos o puede tratarse de una persona que se ha alejado demasiado de la costa con una tabla de paddle surf, alguien aislado en una zona rocosa por el cambio del mar o una búsqueda de una persona desaparecida. "Cada intervención requiere lo mejor de ti y eso hace que, en mi caso, que vengo del mundo sanitario, nunca tengas una rutina. Este trabajo siempre sea un desafío", cuenta Orrillo. Esta patrona lo ha comprobado en rescates especialmente complejos, como en el caso de dos jóvenes atrapados con mala mar en una zona de cuevas a la que no podían acceder nadando donde tripulación tuvo que estudiar el movimiento de las olas y calcular el momento exacto para indicarles cuándo saltar para rescatarles.

Para Lola Panadés, que desarrolla su trabajo en Dénia, la preparación también ocupa buena parte del día antes incluso de que llegue una emergencia. Como técnica del servicio, se encarga de que la embarcación esté operativa, de que la documentación esté en regla, de que todos los equipos de seguridad estén preparados y, sobre todo, de que la tripulación tenga la formación necesaria para poder salir en cuanto llegue el aviso. "Mi trabajo consiste en que todo esté preparado para cuando suene el teléfono. La embarcación tiene que estar lista, el material revisado y la tripulación formada", explica Panadés.

En la zona de Dénia Panadés señala que buena parte de las intervenciones están relacionadas con personas que practican deportes náuticos y no consiguen regresar a tierra. "Muchas veces salen con paddle surf o con otras embarcaciones pequeñas y el viento les impide volver. Este verano hemos tenido muchas intervenciones de rescate de embarcaciones recreativas de alquiler", destaca Panadés. Este año, además, han tenido que enfrentarse a situaciones especialmente delicadas, como varios barcos que se estaban hundiendo. «Cuando te avisan de que una embarcación se está hundiendo, sabes que la situación puede cambiar en segundos. No solo se trata de llegar y sacar a alguien del agua. También tienes que saber cómo actuar si hay una persona herida o en estado de shock", añade esta patrona.

"Tienes que demostrar que eres muy, muy buena"

Aunque si hay algo que las dos comparten más allá del uniforme y del puesto es la experiencia de haber entrado en un mundo donde las mujeres todavía son minoría. "En el mundo del mar tienes que demostrar que eres muy, muy buena por ser mujer. Tienes que ser excelente y de ahí ya viene el respeto", afirma Verónica Orrillo.

Es muy importante que estemos las mujeres en todos los ámbitos. Creo que es importante que los equipos sean diversos, que sean polivalentes Lola Panadés — Patrona en Dénia

No le ocurre del mismo modo dentro de su equipo de Altea en el que, según explica, ha construido desde el principio una dinámica en la que las mujeres tienen un papel importante y que está integrado por profesionales sanitarias, socorristas y compañeras que navegan. "La sociedad está cambiando y evolucionando en ese aspecto y eso es lo importante: la integración y la normalización", defiende Orrillo. Para ella, no debería existir una profesión determinada por el sexo de quien la desempeña: "Cualquier profesión se puede desempeñar de forma excelente independientemente de nuestro sexo. Todo es el tiempo que le dedicamos para ser buenos", apunta la patrona de Altea.

Lola Panadés comparte esa mirada y asegura que, ara ella, que haya mujeres en estos equipos no es solo una cuestión de representación, sino también de contar con grupos diversos y capaces de responder ante situaciones muy diferentes. "Es muy importante que estemos las mujeres en todos los ámbitos. Creo que es importante que los equipos sean diversos, que sean polivalentes", sostiene Panadés.

En el agua, asegura, las diferencias terminan desapareciendo cuando comienza una emergencia. "Tenemos chicas rescatadoras que nadan tan bien como los chicos y patronas también. Es una cuestión más de capacidad y de querer hacerlo que de género", afirma Panadés.

El camino hacia el timón

Llegar a ser patrona requiere formación y una titulación específica. Pero para Verónica también ha supuesto demostrar que podía desempeñar el puesto con la misma solvencia que cualquiera de sus compañeros aunque su intención des "dejar de ser considerada diferente" solo por serlo. Por su parte, Lola anima a las mujeres que estén pensando en acercarse a este mundo a que lo hagan. "Yo animaría a todas las chicas a que entraran, a que confiaran en que nosotros vamos a entrenarlas".

Los datos apuntan a que ese cambio ya está en marcha, aunque todavía conviven generaciones y formas de incorporación muy diferentes. Entre las personas que forman parte del proyecto de Salvamento Marítimo en las cuatro bases de la provincia, Dénia, Altea, Santa Pola y Torrevieja, solo un 30 % son mujeres y el 40% tiene entre 20 y 25 años y otro 40% entre 50 y 60, mientras que el 20% restante se sitúa entre los 35 y los 45 años.

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Solo en lo que va de 2026, los equipos de Cruz Roja han participado en 300 intervenciones en Alicante y han atendido a 226 personas. La actuación más frecuente son los remolques de embarcaciones, con 78 servicios, pero también han realizado 11 rescates de personas, 20 búsquedas de personas y náufragos y tres evacuaciones médicas a tierra.