El otoño se retrasa en la Comunitat Valenciana: La primera semana de septiembre comienza con 30 grados

La semana arranca en la Comunitat Valenciana con nubes bajas, mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El tiempo previsto para los próximos días dista mucho del otoñal. Pese a la contención prevista en la temperaturas máximas, el tiempo en la Comunitat Valenciana para la primera semana de septiembre tendrá más de verano que de otoño. De hecho, se espera que las máximas ronden los 30 grados en las tres capitales de provincia y que los cielos estén despejados con una sensación notable de calor.

En el litoral, se esperan intervalos de nubes bajas y en el resto, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a últimas horas. Por su parte, soplará viento flojo de dirección variable por la mañana, que tenderá al mediodía a flojo a moderado de componentes sur y este.

Respecto a las temperaturas, las mínimas experimentarán ligeros ascensos o se mantendrán sin cambios y las máximas, descensos en Valencia e interior de Castellón y en el resto sin cambios.

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Así, las máximas alcanzarán los 31 grados en Castelló de la Plana y se quedarán en 30º en Alicante y 29º en València, mientras que las mínimas rondarán los 21º en las tres capitales de provincia.