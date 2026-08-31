Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Saler hoyEsmorzar XeracoFallecida CulleraImágenes incendioCañones El SalerVuelta a casaPensión jubilación
instagramlinkedin

El tiempo

El otoño se retrasa en la Comunitat Valenciana: La primera semana de septiembre comienza con 30 grados

Predicción del tiempo de este lunes 31 de agosto de 2026

Predicción del tiempo de este lunes 31 de agosto de 2026 / AEMET

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

La semana arranca en la Comunitat Valenciana con nubes bajas, mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El tiempo previsto para los próximos días dista mucho del otoñal. Pese a la contención prevista en la temperaturas máximas, el tiempo en la Comunitat Valenciana para la primera semana de septiembre tendrá más de verano que de otoño. De hecho, se espera que las máximas ronden los 30 grados en las tres capitales de provincia y que los cielos estén despejados con una sensación notable de calor.

En el litoral, se esperan intervalos de nubes bajas y en el resto, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a últimas horas. Por su parte, soplará viento flojo de dirección variable por la mañana, que tenderá al mediodía a flojo a moderado de componentes sur y este.

Respecto a las temperaturas, las mínimas experimentarán ligeros ascensos o se mantendrán sin cambios y las máximas, descensos en Valencia e interior de Castellón y en el resto sin cambios.

Noticias relacionadas

Así, las máximas alcanzarán los 31 grados en Castelló de la Plana y se quedarán en 30º en Alicante y 29º en València, mientras que las mínimas rondarán los 21º en las tres capitales de provincia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos del Saler: 'Los cañones solo protegen las urbanizaciones, no el pueblo
  2. Los sindicatos de bomberos forestales denuncian su infrautilización en el incendio del Saler y el despligue de la UME: 'Es un disparate
  3. Sí habrá menú halal en los colegios valencianos: 'La modificación que ha introducido Vox no cambia nada
  4. Arcadi España recuerda a Llorca que ante la falta de recursos para acoger a menores tiene 3.669 millones del Estado pendientes de aceptar
  5. La Vuelta a España llega a Camp de Túria: carreteras cortadas, horarios y sitios prohibidos para aparcar
  6. Castellón, la provincia más castigada por los incendios, pierde en 2026 casi un millón de euros en prevención de incendios
  7. València, la zona cero de la dana y el sur de Alicante concentran casi la mitad de fondos para climatizar las aulas
  8. Los vecinos del Saler desalojados: “Es lo peor que podía pasar. Nos dicen que el fuego va hacia el bosque"

El otoño se retrasa en la Comunitat Valenciana: La primera semana de septiembre comienza con 30 grados

El otoño se retrasa en la Comunitat Valenciana: La primera semana de septiembre comienza con 30 grados

La espera para operarse hospital a hospital: de los 44 días en Elx-Crevillent a los 145 del General de Alicante

La espera para operarse hospital a hospital: de los 44 días en Elx-Crevillent a los 145 del General de Alicante

Las mujeres toman el timón del Salvamento Marítimo: "Tienes que demostrar que eres muy, muy buena"

Las mujeres toman el timón del Salvamento Marítimo: "Tienes que demostrar que eres muy, muy buena"

Domingo negro en los ríos valencianos con dos fallecidos

Domingo negro en los ríos valencianos con dos fallecidos

Riba-roja finaliza la adecuación del Barranc dels Moros como itinerario turístico y peatonal

Riba-roja finaliza la adecuación del Barranc dels Moros como itinerario turístico y peatonal

Llorca encara el curso decisivo con viento a favor pero pendiente de Feijóo y la huelga educativa

Llorca encara el curso decisivo con viento a favor pero pendiente de Feijóo y la huelga educativa

La izquierda confía en la singularidad valenciana tras la dana y Vox enseña los dientes

La izquierda confía en la singularidad valenciana tras la dana y Vox enseña los dientes

La carrera de fondo de Pilar Bernabé: de los grandes incendios y la dana a la batalla por València

La carrera de fondo de Pilar Bernabé: de los grandes incendios y la dana a la batalla por València
Tracking Pixel Contents