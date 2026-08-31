Personal de incendios de Vaersa mantiene las protestas semanales ante la falta de respuestas

El personal de prevención de incendios de Vaersa sigue buscando la forma de reunirse con la Conselleria de Medio ambiente con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. Tanto Sindicat de treballadors i treballadores de les Administracions Públiques i els serveis del País Valencià - Intersindical (STAS - Intersindical) como UGT proclamaron el pasado 20 de agosto la huelga dentro del personal de incendios los días 30 y 31 de agosto, con una protesta masiva ante la conselleria a la que han acudido cerca de 250 personas, según afirman los representantes de ambos sindicatos.

Protesta del personal de prevención de incendios / Kevin Contreras

Ante la falta de respuesta por parte del Conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, el personal de prevención de incendios ha asegurado que continuará con las protestas todos los viernes frente al palacio de la Generalitat, mientras se celebran los plenos del Consell. "No nos responden porque están esperando a que nos cansemos, pero eso no va a pasar. Vamos a seguir con las protestas hasta que tengamos una respuesta de su parte", ha declarado Atonio Bernat, portavoz de STAS - Intersindical en Vaersa.

La mesa de negociación prevista para el día 15 de septiembre no apunta a que vayan a cambiar mucho las cosas. La estabilidad, la jornada justa en condiciones laborales óptimas, los medios para cumplir su deber y un salario acorde a las funciones que desempeñan son algunas de las medidas más importantes para los sindicatos. "La mesa de negociación no cambiará nada. Ellos -Vaersa y la conselleria- intentaran alargarlo para que se nos olvide, pero no tenemos pensado ceder", asegura el portavoz, que también añadía que se trataba de un movimiento "que unía a todo el personal" y que busca el mantenimiento de los bosques y montes de la Comunitat Valenciana.

El cambio de la prevención en El Saler

El incendio ocasionado el pasado jueves 27 en El Saler provocó que UGT-Vaersa realizara un comunicado sobre la prevención en el Parque Natural de la Devesa. El cambio en la vigilancia provocado hace unos años, cuando el servicio de prevención de la Generalitat Valenciana dejó de actuar en la zona debido al gran número de personal, ha provocado las réplicas por parte de los miembros de UGT en Vaersa, que consideran necesaria la vuelta del personal de prevención de incendios, una medida que consideran que también podría ayudarles a mejorar las condiciones por las que pelean.

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Personal de prevención de incendios protesta por sus condiciones laborales / Kevin Contreras

Según el sindicato comunica, el incendio ocasionado en El Saler "vuelve a demostrar que la prevención forestal debe estar basada en una evaluación permanente del riesgo" con la finalidad de evitar que este tipo de desastres ocurran. El portavoz de UGT en Vaersa, Victor Codina, ha expresado su preocupación con que la situación no cambie, ya que considera que el personal contratado durante este verano está "poco cualificado" para asumir las responsabilidades y que el método de contratación "no ha seguido las vías legales" que establece la Generalitat, un motivo por el que no descartan tomar medidas legales contra la empresa.