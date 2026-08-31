Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato ValenciaTiempo en ValenciaAhogamiento ríosmatrimonio Culleralistas de espera Comunitat ValencianaVacaciones XeracoPaco Sarro
instagramlinkedin

Rita Barberá vuelve al foco mediático

Francisco Camps y Rita Barberá en las Corts

Francisco Camps y Rita Barberá en las Corts / JOSE ALEIXANDRE / LEV_011

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Levante-EMV

València

Casi diez años después de su muerte, Rita Barberá vuelve al foco mediático. El programa de la Sexta "Salvados" abrirá el próximo domingo su nueva temporada con un programa doble dedicado al “auge y la caída” de quien fue alcaldesa de València durante 24 años, de 1991 a 2015, y una de las figuras con mayor poder dentro del Partido Popular durante buena parte de ese periodo.

El avance difundido por el programa deja entrever que no se pretende únicamente reconstruir una biografía política, sino también explicar cómo funcionaron las lealtades —y las deserciones— alrededor de Barberá cuando pasó de ser una dirigente prácticamente intocable a quedar aislada durante los últimos meses de su vida.

Noticias relacionadas

Entre los testimonios anunciados destaca Francisco Camps, expresidente de la Generalitat y durante años aliado político de Barberá en la política de los grandes eventos que como se anunciaba entonces puso a València en el mapa pero también dejó deudas. También aparece Joan Ribó, que la sustituyó en la Alcaldía después de las elecciones municipales de 2015 y Mayrén Beneyto, que fue concejala primero con Unión Valenciana y luego con Barberá. A ellos se suman el exministro José Manuel García-Margallo, la periodista y exdirectora de Las Provincias Mª Consuelo Reyna y Beatriz Garrote, expresidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, una voz especialmente significativa para recordar la otra cara de aquellos años de grandes acontecimientos y fuerte propaganda institucional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vehículo averiado provoca 5 kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Quart de Poblet
  2. Vecinos del Saler: 'Los cañones solo protegen las urbanizaciones, no el pueblo
  3. Los sindicatos de bomberos forestales denuncian su infrautilización en el incendio del Saler y el despligue de la UME: 'Es un disparate
  4. La Vuelta a España llega a Camp de Túria: carreteras cortadas, horarios y sitios prohibidos para aparcar
  5. València, la zona cero de la dana y el sur de Alicante concentran casi la mitad de fondos para climatizar las aulas
  6. Plataforma Forestal Valenciana: 'La protección de ver y no tocar no está funcionando
  7. Domingo negro en los ríos valencianos con dos fallecidos
  8. ¿Eres familiar de alguno de ellos? Buscan a las familias de once valencianos muertos hace más de 80 años

Rita Barberá vuelve al foco mediático

Rita Barberá vuelve al foco mediático

Morant reivindica con un posible recurso a la "policía educativa" del Consell su utilidad en el Gobierno

Morant reivindica con un posible recurso a la "policía educativa" del Consell su utilidad en el Gobierno

Baldoví aviva un pacto de Compromís con el resto de la izquierda alternativa

Baldoví aviva un pacto de Compromís con el resto de la izquierda alternativa

El Hospital General de València supera el medio centenar de craneotomías en paciente despierto

El Hospital General de València supera el medio centenar de craneotomías en paciente despierto

CSIF denuncia la presencia de roedores e insectos en el futuro Centro de Atención Urgente de Valencia

Vandalizan con sangre la sede de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en València

Vandalizan con sangre la sede de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en València

Baldoví aviva un pacte de Compromís amb la resta de l’esquerra alternativa

Baldoví aviva un pacte de Compromís amb la resta de l’esquerra alternativa

La espera para operarse hospital a hospital: de los 44 días en Elx-Crevillent a los 145 del General de Alicante

La espera para operarse hospital a hospital: de los 44 días en Elx-Crevillent a los 145 del General de Alicante
Tracking Pixel Contents