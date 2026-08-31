Rita Barberá vuelve al foco mediático
Levante-EMV
Casi diez años después de su muerte, Rita Barberá vuelve al foco mediático. El programa de la Sexta "Salvados" abrirá el próximo domingo su nueva temporada con un programa doble dedicado al “auge y la caída” de quien fue alcaldesa de València durante 24 años, de 1991 a 2015, y una de las figuras con mayor poder dentro del Partido Popular durante buena parte de ese periodo.
El avance difundido por el programa deja entrever que no se pretende únicamente reconstruir una biografía política, sino también explicar cómo funcionaron las lealtades —y las deserciones— alrededor de Barberá cuando pasó de ser una dirigente prácticamente intocable a quedar aislada durante los últimos meses de su vida.
Entre los testimonios anunciados destaca Francisco Camps, expresidente de la Generalitat y durante años aliado político de Barberá en la política de los grandes eventos que como se anunciaba entonces puso a València en el mapa pero también dejó deudas. También aparece Joan Ribó, que la sustituyó en la Alcaldía después de las elecciones municipales de 2015 y Mayrén Beneyto, que fue concejala primero con Unión Valenciana y luego con Barberá. A ellos se suman el exministro José Manuel García-Margallo, la periodista y exdirectora de Las Provincias Mª Consuelo Reyna y Beatriz Garrote, expresidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, una voz especialmente significativa para recordar la otra cara de aquellos años de grandes acontecimientos y fuerte propaganda institucional.
- Un vehículo averiado provoca 5 kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Quart de Poblet
- Vecinos del Saler: 'Los cañones solo protegen las urbanizaciones, no el pueblo
- Los sindicatos de bomberos forestales denuncian su infrautilización en el incendio del Saler y el despligue de la UME: 'Es un disparate
- La Vuelta a España llega a Camp de Túria: carreteras cortadas, horarios y sitios prohibidos para aparcar
- València, la zona cero de la dana y el sur de Alicante concentran casi la mitad de fondos para climatizar las aulas
- Plataforma Forestal Valenciana: 'La protección de ver y no tocar no está funcionando
- Domingo negro en los ríos valencianos con dos fallecidos
- ¿Eres familiar de alguno de ellos? Buscan a las familias de once valencianos muertos hace más de 80 años