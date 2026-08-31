Vandalizan con sangre la sede de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en València

No es la primera vez que alguna de las sedes que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es vandalizada. Sin embargo, sí es la primera vez que las pintadas se realizan con sangre, de la que se desconoce la procedencia aunque todo apunta a que es "de algún animal" . Desde CEAR aseguran que llevarán esta agresión a la Fiscalía mientras se evidencia un aumento de violencia y odio hacia las entidades que trabajan con las personas migrantes.

Los vecinos vieron las pintadas y llamaron a la policía. / Levante-EMV

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado. Los vecinos de la zona fueron quienes llamaron a la policía al percatarse de un acto vandálico que sube de nivel. De hecho, desde el Cuerpo Nacional de Policía han abierto diligencias "por un ataque racista".

Ataque a las plantillas

Los ataques a la sede de CEAR en València coinciden con lo que, en Ceuta, están sufriendo las plantillas de las entidades sociales ante un clima de odio que va a más. "Esto ocurre cuando se criminaliza a las personas migrantes, pero nosotros no vamos a dejar de trabajar", explican desde CEAR València.

El pasado mes de junio el Gobierno central presentó el 'Informe de evolución de los delitos e incidentes de odio en España en 2025'. El informe refleja en 2025 como el año con la cifra más alta de delitos de odio desde que se empezaran a contabilizar en 2014. Van a más y no han parado de crecer. Así, los delitos e incidentes de odio "aumentaron un 23,6% respecto al 2024", lo que supone "la cifra más alta", con el racismo y la xenofobia "como los delitos con mayor volumen".

Ese mismo mes, antes de que se produjera la entrada en Ceuta de miles de migrantes, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia detectó más de 40.000 contenidos de odio en redes sociales, de los que el 69% hacían referencia a "inseguridad ciudadana" pero con datos "descontextualizados o falsos". Todo ello sin que la crisis de Ceuta existiera.

Nueva Ley de Asilo

Así, en este ambiente de crispación que va a más, la sede de CEAR València es atacada y gira el foco ante una realidad que pasa desapercibida en medios de comunicación y marcará un antes y un después: el anteproyecto de nueva Ley de Asilo y modificación de la Ley de Extranjería, que el Gobierno español ha aprobado en primera vuelta, para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

"Dentro del amplio margen de maniobra que tienen los Estados miembro para hacerlo de manera garantista y humana, el Gobierno español ha optado por opciones más duras, en la línea de los países con políticas más restrictivas en la UE y cuando se cumplen más de tres semanas de la entrada de miles de personas en Ceuta, donde la situación humanitaria y de derechos humanos sigue siendo crítica. Con este anteproyecto de Ley, el Gobierno plantea medidas regresivas que ponen en grave peligro a personas que pueden necesitar protección internacional", explica Jaume Durà, responsable del área jurídica de CEAR València.

La organización, que fue parte fundamental en las anteriores leyes de asilo (1984 y 2009), lamenta que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas para esta nueva Ley. Entre otras medidas, reclamaban que se reforzaran las vías legales y seguras, como la posibilidad de solicitar el traslado desde embajadas y consulados para presentar la solicitud de asilo en España. Esta opción se debilita, dejándolo a discreción de estas representaciones cuando tengan conocimiento de algún caso.

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Sin embargo, mientras la entidad trabaja por mejorar la legislación la sede en València amanece con pintadas y menajes de odio en un ambiente de crispación contra la población migrante que no para de crecer.