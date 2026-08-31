El verano de 2026 se convierte en el más letal, con récord de muertes por calor desde que hay datos

El cambio climático es innegable con los datos en la mano y sus efectos se dejan sentir cada vez más, con consecuencias graves en la salud. En muchos casos, incluso irreversibles. El verano de 2026 se ha convertido en el más letal desde que hay datos de mortalidad por estas causas, con récord de muertes por calor de los últimos once años: entre junio y agosto, el registro suma 522 fallecimientos atribuibles a la temperatura.

Son datos del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III que confirman que los tres meses de verano de 2026 -junio, julio y agosto, a falta de los datos del día 31- dejan más muertes atribuibles al calor que el anterior. Entre junio y agosto, el registro suma 522 fallecimientos atribuibles a la temperatura, frente a los 393 contabilizados en esos mismos tres meses de 2025. Son 129 muertes más, un incremento de alrededor del 33% respecto al verano pasado, que fue, por su parte, el segundo más mortífero.

El año más mortal en los 11 con registros

En concreto, julio de 2026 ha sido el mes más mortal de los que aparecen en los datos de estos dos últimos años, con 235 fallecimientos atribuibles al calor. La cifra supera ampliamente los 155 de julio de 2025, lo que supone 80 muertes más y un aumento de cerca del 52%. También agosto de 2026 supera al del año anterior, aunque la diferencia es menor: el MoMo atribuye a la temperatura 225 fallecimientos este agosto, frente a 206 en agosto de 2025, 19 más, aproximadamente un 9% de incremento.

Una jornada de calor extremo en una imagen de archivo / Miguel Ángel Montesinos / LEV

La diferencia respecto al verano pasado ya era visible en junio. Ese mes se registraron 62 muertes atribuibles a la temperatura, casi el doble de las 32 contabilizadas en junio de 2025. El aumento fue de 30 fallecimientos, cerca de un 94%. Aun así, este año, julio y agosto concentran 460 de esos fallecimientos, casi nueve de cada diez de los registrados durante los tres meses de verano.

Eso en comparación al año anterior, pero el de 2026 es también el más letal de los últimos once años, es decir, de toda la serie histórica de datos que ofrece el MoMo, que se remontan hasta 2015. El segundo con más muertes fue el verano de 2025, el inmediatamente anterior a este, con 393 fallecimientos. En 2024 murieron 262 personas por esta causa durante los tres meses estivales; en 2023 fueron 299 y en 2022 fueron 305.

Los dos años anteriores, durante los veranos de la pandemia, las cifras son menores. En 2021, de junio a final de agosto, fueron 130 los fallecidos. En 2020, en cambio, fueron 158. A bastante distancia, 2019, con 276 personas muertas atribuibles a las altas temperaturas, mientras que fueron 205 en 2018, 145 en 2017, 110 en 2016 y 348 en 2015.

El día más letal del año: 10 de julio

Volviendo al verano de 2026, el análisis diario del MoMo permite identificar con más precisión los episodios en los que el impacto del calor sobre la mortalidad fue mayor. El día más mortífero de este verano fue el 10 de julio, cuando MoMo atribuyó 22 fallecimientos a la temperatura. Muy cerca quedaron el 9 de julio, con 20 muertes, y el 11 de julio, con 19. Es decir, el pico no se produjo de forma aislada, sino en mitad de varios días consecutivos con cifras muy elevadas.

De hecho, la primera quincena de julio concentra uno de los episodios más intensos. Entre el 8 y el 14 de julio se encadenaron siete jornadas con 14, 20, 22, 19, 17, 15 y 13 muertes atribuibles a la temperatura, respectivamente. Dentro de ese periodo hubo cinco días seguidos, del 9 al 13 de julio, con al menos 15 fallecimientos diarios. Después del máximo del día 10, las cifras fueron descendiendo de forma progresiva, aunque se mantuvieron todavía en niveles elevados durante varios días.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el exceso de mortalidad atribuible al calor durante los veranos de 2015 a 2026.

Agosto presenta un patrón parecido, pero con el episodio de mayor mortalidad desplazado hacia la segunda mitad del mes. El 21 de agosto se registraron 19 muertes atribuibles a la temperatura y el día siguiente otras 18. A ambos lados de esas fechas también aparecen cifras altas: 16 fallecimientos el 20 de agosto y otros 16 el día 23. De este modo, entre el 20 y el 23 de agosto se sucedieron cuatro jornadas consecutivas con entre 16 y 19 muertes diarias.

Además, desde el 14 hasta el 27 de agosto todos los días registraron al menos ocho muertes atribuibles a la temperatura. Dentro de esa secuencia, entre el 15 y el 26 de agosto hubo doce jornadas consecutivas con cifras de dos dígitos salvo el propio día 14, que quedó en nueve.

Descompensación del sistema termorregulador

¿Por qué muere la gente por días de mucho calor? Cabe recordar que estas muertes registradas por el MoMo no son por un golpe de calor, que es la causa de fallecimiento directo. Se producen cuando el mecanismo que regula la temperatura corporal -la homeostasis- se descompensa y se desregula, lo que puede provocar un fallo multiorgánico.

Es decir, no hay una sola causa. De hecho, lo más habitual es que los decesos no se registren propiamente durante los días bajo ola de calor, sino que el pico de mortalidad se produzca entre una y dos semanas después del final del episodio tórrido.

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En este caso, los dos mayores repuntes de mortalidad por calor del verano aparecen pegados a dos de los principales episodios de altas temperaturas. Tras el pico cálido de la primera ola intensa de julio, las muertes alcanzaron su máximo entre el 9 y el 13; y después del episodio extremo del 19 y 20 de agosto, el mayor impacto se registró los días 21 y 22. El desfase no es extraño: los efectos del estrés térmico sobre la salud pueden manifestarse el mismo día y prolongarse durante las jornadas posteriores.