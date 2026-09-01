Más de 330 mujeres llaman cada día en busca de apoyo ante violencias machistas

Línea Mujer 24h suma y sigue. El servicio ha recibido un 9,14% más de llamadas durante la primera mitad de 2026 tras registrar un total de 45.788 llamadas, frente a las 41.954 llamadas reportadas en el mismo periodo del año anterior.

Este volumen de trabajo se traduce en una media de 338 comunicaciones diarias de lunes a viernes, una cifra que desciende hasta un promedio de 79 llamadas por día durante los fines de semana y los días festivos. Al igual que ocurrió en el año 2025, enero y mayo destacaron como los meses con mayor volumen de actividad global, registrando 7.984 y 7.769 llamadas respectivamente.

Este servicio se articula a través de dos números. El 900 580 888 para atención a mujeres víctimas de violencia de género; y el 900 22 00 22, que constituye una línea específica de información y atención ante violencias sexuales.

Según ha remarcado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, este repunte sostenido en el número de atenciones telefónicas "refleja una mayor visibilidad, confianza social y acceso al recurso por parte de las mujeres en situación de riesgo".

Las víctimas realizan el 80% de las consultas

El desglose del balance semestral detalla que la inmensa mayoría de las llamadas fueron efectuadas de forma directa por las propias afectadas, sumando 36.490 llamadas (el 79,69% del total). De estas comunicaciones, un total de 4.341 correspondieron a mujeres que contactaban con el servicio por primera vez.

La red de apoyo de las víctimas también juega un rol activo en este servicio: se registraron 7.124 llamadas de profesionales de distintos ámbitos asistenciales, mientras que las 2.174 restantes fueron realizadas por familiares, amistades, vecinos o población general para alertar sobre una sospecha o solicitar asesoramiento especializado.

La vicepresidenta ha puesto en valor el papel de esta línea —gestionada por la Generalitat a través de la Red de Centros Mujer y operada por Atenzia— no solo como teléfono de emergencias, sino como un "nodo de coordinación interinstitucional" capaz de conectar de forma gratuita, confidencial y permanente (las 24 horas del día) un servicio multidisciplinar con atención psicológica, jurídica y social.

Para asegurar un acompañamiento integral, la labor de las profesionales psicosociales y jurídicas de la Línea Mujer 24h conllevó la derivación a otros recursos asistenciales en 31.224 comunicaciones. En concreto, se realizaron 29.331 derivaciones a los Centros Mujer, 727 llamadas a los Centros de Crisis de violencias sexuales y 14 al Programa Alba (especializado en explotación sexual y trata).

Por su parte, un total de 14.564 llamadas se resolvieron de manera directa gracias a la labor de asesoramiento, información y soporte emocional brindado en primera instancia por el propio equipo de la línea.

Perfil: mujer de entre 31 y 40 años, soltera, en paro y con hijos

En lo que respecta al perfil de las nuevas usuarias que contactaron por primera vez, la mayoría responde a mujeres de entre 31 y 40 años, solteras, desempleadas y con hijos a su cargo. Al analizar el tipo de problemática que exponen estas nuevas usuarias, el 90,85% de los casos describe situaciones de malos tratos, mientras que las denuncias por violencia sexual representan el 8,83%.

No obstante, las cifras del semestre encienden las alarmas en el ámbito de las agresiones sexuales. El número de emergencias específico para estos delitos (900 22 00 22) recibió 1.719 llamadas, un 30,12% más que en la primera mitad del año pasado. De ellas, se atendieron de forma efectiva 1.202 llamadas (un incremento del 95,13%) y se detectaron 684 comunicaciones con nuevos casos de agresiones sexuales.

La estadística semestral confirma que el 64,04% de estas agresiones sexuales se cometen fuera del ámbito de la pareja. Además, la mayor parte de las llamadas a este canal específico proceden de las propias víctimas, lo que para Camarero reafirma "la necesidad y utilidad de un recurso especializado y diferenciado".

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El servicio opera bajo "estrictos protocolos de calidad, confidencialidad y seguridad" orientados a garantizar la total protección de la identidad y la seguridad de las mujeres que buscan ayuda