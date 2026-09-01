Aemet anuncia el regreso de la lluvia a la Comunitat Valenciana en los primeros días de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de la posibilidad de que se formen chubascos en la Comunitat Valenciana durante los primeros días de septiembre. Tras uno de los veranos más cálidos desde que existen registros —a falta de confirmación oficial de si finalmente será el más caluroso—, el inicio de septiembre apunta a una mayor estabilidad meteorológica, aunque no se descartan precipitaciones débiles en algunos puntos del territorio.

El final de agosto cierra un verano marcado por episodios de calor extremos que han disparado los termómetros en todos los municipios de la Comunitat Valenciana. Cinco veces se ha activado el aviso rojo por altas temperaturas en todo el verano, lo que ha supuesto un récord, como ha sido también el número de noches tórridas o la temperatura que ha alcanzado el Mar Mediterráneo en la boya de València, rozando casi los 30 grados.

Con la llegada de septiembre, el panorama meteorológico en la Comunitat Valenciana da un giro: los primeros días del mes se presentan mucho más tranquilos, con temperaturas que rondarán los 30 grados en las tres provincias. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la semana arranca sin grandes sobresaltos y todo apunta a que esta calma se mantendrá, al menos, hasta mediados de semana.

Martes: aumenta la nubosidad y no se descartan lluvias débiles

El martes 1 de septiembre la nubosidad ganará algo de protagonismo. La jornada arrancará con intervalos de nubes bajas y, ya por la tarde, se sumarán nubes medias y altas. Aemet no descarta alguna precipitación débil y dispersa, aunque en ningún caso se espera un episodio de lluvias generalizado.

Las máximas apenas variarán respecto al lunes, mientras que las mínimas podrían subir levemente en las zonas costeras. El viento soplará flojo a primera y última hora del día, con predominio de componente este durante las horas centrales.

Miércoles: continúa la estabilidad

El miércoles 2 de septiembre no traerá grandes cambios. La mañana comenzará con intervalos de nubes bajas y sigue sin descartarse alguna lluvia débil y dispersa. Las temperaturas continuarán sin variaciones destacables y el viento, de nuevo flojo, tenderá a componente este en las horas centrales del día.

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Con estas previsiones, la primera mitad de septiembre comienza con un tiempo bastante más estable que el vivido durante buena parte del verano. No se esperan, de momento, grandes episodios de calor, y los termómetros se moverán en valores próximos a los 30 grados en la mayor parte del territorio valenciano.