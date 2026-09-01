La otra cara del verano: desenterrar la historia

Cuando medio país piensa en playa, piscina y vacaciones... los aeropuertos, estaciones de tren y autovías se llenan, hay quien se enfunda unos pantalones cortos y botas de montaña para dirigirse a lugares donde no hay turistas ni se les espera. Son arqueólogos y precisamente durante los meses de verano viven su temporada alta para llevar a cabo las campañas de campo en algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes del país y la Comunitat Valenciana. Bajo un sol abrasador, los profesores universitarios se convierten en el alma mater de estas campañas con las que, poco a poco, se recupera parte de la historia olvidada bajo la tierra.

El experto en arqueología medieval y urbana Josep Vicent Lerma lleva más de 30 años en este mundo, y cuenta cómo los promotores de las investigaciones son, en su mayoría, profesores universitarios. Por ello, aprovechan el descanso del curso escolar y se desplazan hasta los lugares con más historia bajo sus pies, para desenterrarla. Junto a ellos, una oleada de alumnos acuden, viendo la ocasión como una oportunidad para ejercer prácticas y formarse en su carrera profesional, además de suponer una ayuda fundamental para los ya expertos.

Alumnos de Arqueología de la UPV trabajan en la excavación del Abric de l’Hedra | LEVANTE-EMV / javier lópez. OntinyentJ. López

Nada de esto sería posible sin la financiación y las campañas de algunas administraciones y entidades privadas que permiten sufragar los gastos y los trabajos en algunos yacimientos que, de depender de los propios ayuntamientos, quedaría en el olvido sencillamente por falta de recursos. Sin embargo, los expertos reconocen la arqueología como un sector con insuficiente financiación para la investigación. Lerma afirma que a pesar de la labor importante de los investigadores individuales, el trabajo debe estar conformado por un equipo interdisciplinar para que resulten hayazgos importantes. "Si de verdad quieres trascender es esencial integrarse en equipos e instituciones, además de realizar un trabajo colectivo y continuado en el tiempo", explica.

En Valencia, la institución por excelencia dedicada a ello es el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, que cumplirá 100 años de investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico valenciano el año que viene. Durante sus años de existencia, las ayudas económicas concedidas han ido creciendo, aunque de forma insuficiente. En 2008, las ayudas concedidas ascendían a los 200.000 euros, ahora rondan los 250.000 o 300.000, según Lerma.

"Otras comunidades autónomas, por ejemplo Baleares, dedican 270.000 euros a ayudas para excavaciones y en Castilla-La Mancha creo que han dedicado 450.000", compara el experto. Este global y que después se divide en proyectos, deja entre unos 15.000 y 30.000€ por excavación. "En términos generales, es una actividad que está mal financiada", resume.

Proyectos excluidos de toda financiación

Algunos proyectos, por el contrario, no tienen la oportunidad de ser financiados en absoluto, como en el caso del yacimiento del Tòs Pelat, en Moncada. El desde el área del Patrimoni Històric del municipio, afirman que de las 12 excavaciones realizadas en el yacimiento, las tres últimas han sido financiadas íntegramente por el Ayuntament de Moncada, y las excavaciones realizadas en 2019 fueron financiadas pero con la mitad de los fondos que fueron necesarios después y que se completaron también con fondos del municipio. Las resoluciones de la Generalitat Valenciana para 2026 afirman que el proyecto fechado para septiembre quedará también fuera del plan por insuficiencia presupuestaria.

Excavaciones arqueológicas realizadas en verano de 2026

Como ya afirman los expertos en la materia, la inversión de las instituciones en los proyectos arqueológicos es clave para su correcto desarrollo. La Diputació de València es una de las administraciones que, a través del Museo de Prehistoria de Valencia y del Servicio de Investigación Prehistórica (SIP), coopera con la investigación. A lo largo de este verano, ha participado en un total de cuatro investigaciones arqueológicas.

El primero de estos proyectos es la tercera campaña de excavación en la Cueva Merinel de Bugarra, que concluyó el pasado junio y está dirigida por los profesores de la Universitat de València (UV) Sonia Machause y Agustín Diez. La cavidad conserva un depósito arqueológico asociado a actividades ceremoniales desarrolladas entre los siglos V y IV a. C., que esclarecen algunas de las creencias y rituales de las comunidades ibéricas.

La segunda de estas investigaciones corresponde a la recuperación del Castell de Enesa de El Puig de Santa Maria, con Marc Oriola como arqueólogo responsable. En esta, los trabajos se ha centrado en el patio de armas del Castell, desde donde se ha documentado arqueológica e históricamente esta fortaleza que fue clave para la conquista de Valencia, coincidiendo con el 750 aniversario de la muerte de Jaume I. El proyecto ha recibido una aportación municipal de 259.000 euros, subvencionada por la Diputación, a través de la marca provincial València Turisme, y se enmarca en las actuaciones previstas en el Plan Director del ayuntamiento de El Puig.

El alcalde, Marc Oriola, y el equipo de profesonales visitan la zona donde comenzarán los trabajos. / A. P.

Además, durante las vacaciones, los 10 años de excavaciones en el poblado del Pico de los Ajos de Yátova han llegado a su fin en julio de este año. La investigación se ha desarrollado junto a la Universitat de València y el Ayuntamiento de Yátova y dirigidas por los profesores David Quixal y Consuelo Mata. Además, como es habitual en estos proyectos, un total de 60 estudiantes universitarios han realizado prácticas en el yacimiento, situado en la Sierra Martés, a más de 1.000 metros de altitud.

por último, este verano ha concluido la cuarta campaña de excavaciones en la Cova Foradada d'Oliva, dirigida por Alfred Sanchis, del SIP, y Aleix Eixea, de la UV. Desde la Diputació de València definen el yacimiento como "uno de los paleolíticos más relevantes de la fachada mediterránea peninsular, con una secuencia estratigráfica que documenta ocupaciones desde el Paleolítico medio hasta el superior y permite estudiar la transición entre las últimas poblaciones neandertales y los primeros Homo sapiens en el Mediterráneo occidental". Esta cuarta campaña finalizó en julio de este año, también en periodo estival.

Excavaciones más allá de la Diputaciò de València

Además de los proyectos desarrollados de la mano de la administración provincial, el Instituto Catalán de Arqueología (ICAC), hace excavaciones en Ribarroja del Turia desde 2016, y este año ha realizado su undécima excavación en València la Vella entre el 29 de junio y el 17 de julio, coincidiendo con el VIII Curso de Arqueología Visigoda de Valencia la Vella.

A pesar de la dureza del trabajo con unas condiciones meteorológicas de mucho calor, los investigadores han continuado su trabajo y junto a ellos alumnos de distintas universidades como las de València, la Rovira i Virgili, la Universitat Pompeu Fabra, la Complutense de Madrid y la Universidad de Cádiz. El equipo técnico estuvo formado por Francesc Rodríguez de la UV y Belisa Tarín y Òscar Caldés del ICAC, con la coordinación de Josep M. Macias del ICAC y Diana Ramos.

Próximos proyectos

Los investigadores arqueológicos exprimirán este verano hasta sus últimos meses, y en septiembre comenzarán proyectos como el de Tòs Pelat en Moncada, programado para el primer día del mes. Este yacimiento es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2005 y contiene un oppidum ibérico (s. VI-IV a.C.), una auténtica ciudad antigua de casi 3 hectáreas en la que pudieron llegar a vivir unas 600 personas durante el siglo VI y el IV a.C.. El director de las excavaciones es Josep María Burriel Alberich, quien también dirige las visitas guiadas al yacimiento.

Tòs Pelat en Moncada / Museu Arqueològic Municipal de Moncada

Desde la Diputació de València, la nueva intervención también tendrá lugar durante el noveno mes del año en la Cueva del Sapo de Chiva, a cargo del mismo equipo que trabaja en Cueva Merinel. Las pasadas excavaciones han documentado una larga secuencia de ocupación desde el Calcolítico hasta la época tardoantigua. Tras seis campañas desarrolladas entre 2018 y 2025, la investigación entra este año en una fase centrada en el estudio de los resultados y, especialmente, en su difusión entre la ciudadanía.

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Valor de la ciencia en el aprendizaje y la identidad

Más allá de los descubrimientos, las campañas impulsadas por la Actualidad de la Diputació de València son una herramienta esencial para la formación de nuevas generaciones de arqueólogos. Cada verano, estudiantes y jóvenes investigadores colaboran con especialistas, adquiriendo experiencia práctica en el campo. El experto Josep Vicent Lerma enfatiza el significado de la arqueología para entender el relato de quiénes somos y su valor en la construcción de la identidad colectiva. "No es mera curiosidad por las antigüedades, se trata de construir historia con otros medios", concluye.