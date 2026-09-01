La crisis de Ceuta fractura a los municipios valencianos ante las convocatorias de la FEMP y la FVMP

La convocatoria de concentraciones de apoyo a Ceuta, promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la FVMP para este miércoles 2 de septiembre con motivo del día de la ciudad autónoma, ha desatado un choque político en las comarcas valencianas. La tensión radica en las acusaciones de formaciones como el PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida, que denuncian que la presidencia de la FEMP, en manos del Partido Popular, aprobó la iniciativa de forma unilateral y rompiendo el consenso institucional. Esta situación ha provocado posturas encontradas entre los consistorios de la Safor, la Ribera, la Costera, la Vall d’Albaida, el Camp de Morvedre y l'Horta Sud.

En l'Horta Sud, los municipios socialistas no se unirán a la convocatoria de la FVMP por considerarla partidista. En Paiporta, el gobierno de PSPV-Compromís aprobará una declaración en apoyo a Ceuta y los ceutíes, mientras que en Silla ofrecerán un comunicado de respaldo. Por su parte, el equipo de gobierno de Manises (PSOE, APM-Compromís y Podemos) ha emitido un comunicado en redes asegurando que no se suma a una iniciativa que no responde a un acuerdo adoptado por los órganos de gobierno de la Federación ni ha sido consensuada.

En la Safor, Gandia se ha desmarcado de la FEMP al buscar un acto propio e institucional promovido por su alcalde socialista, José Manuel Prieto, provocando críticas del PP local. En Oliva, el gobierno de Yolanda Pastor combina la lectura de un manifiesto conjunto por la mañana con la concentración de la FEMP por la tarde, acto del que Compromís se desvincula. En Tavernes de la Valldigna, Compromís rechaza la cita por considerarla arbitraria y orientada a la confrontación.

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En la Ribera, Benifaió es el único municipio con alcaldía socialista que secunda la movilización de la FEMP. El PSPV justifica su asistencia por solidaridad y niega responder a presiones del PP. En la Costera, Xàtiva rechazó sumarse al llamamiento al calificarlo de partidista. Por contra, en la Vall d’Albaida, Ontinyent (Ens Uneix) sí secundará la concentración entre las críticas del PSPV, Compromís y EU. Finalmente, en el Camp de Morvedre, Sagunt no respaldó la llamada de la FVMP y ha optado por organizar una concentración independiente.