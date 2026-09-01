Tribunales
La exconsellera Pradas cambia de abogado en la causa de la dana
El letrado Eduardo de Urbano se desliga de la defensa "por motivos personales sin perjuicio de que en un futuro pudiera volver a intervenir"
La exconsellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa judicial de la dana, afronta el nuevo curso con nuevo abogado al frente de su defensa en la instrucción judicial que sigue en el juzgado de Catarroja. El letrado Pedro Colina asumirá los trabajos en el procedimiento judicial en sustitución de Eduardo de Urbano, ambos del bufete Kepler-Kast.
La exdirigente ha anunciado este cambio con la incorporación de abogado, especialista en derecho penal con más de 30 años de experiencia. Seguirán formando parte del equipo de defensa las abogadas penalistas Sandra Imedio y Paloma Crespo.
El ex magistrado y abogado Eduardo de Urbano se desliga así de la defensa de Pradas "por motivos personales", según ha explicado en un comunicado la exconsellera, "sin perjuicio de que en un futuro pudiera volver a intervenir". De Urbano había dirigido la defensa de Pradas desde que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, la citó como investigada en marzo del pasado año.
De Urbano fue magistrado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid entre 2013 y 2021, y anteriormente magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1999-2013) y presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas (1992-1999).
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