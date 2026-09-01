El Gobierno justifica no haber dado la alarma por los robos en museos porque el informe de Europol «era público»

El Ministerio de Cultura ha salido al paso de las críticas por los retrasos en la respuesta institucional ante la amenaza que suponen para la seguridad de los museos las bandas criminales dedicadas al tráfico de arte. Europol lanzó su alerta estratégica el lunes de la semana pasada, cuatro días antes del asalto en Villena, pero el departamento gubernamental no celebró la reunión con las comunidades autónomas hasta el viernes 28 de agosto, un día después de que los ladrones desvalijaran el valioso tesoro alicantino.

Fuentes del Ejecutivo se han defendido asegurando que el informe de Europol era «público» y accesible para cualquier institución. No obstante, remarcan que desde el 31 de julio, tras el robo registrado en el Museo de Albacete (el segundo del año en España tras el de Badajoz en abril), las alarmas ya estaban activadas. En este sentido, sostienen que desde el 11 de agosto venían reclamando a las comunidades un inventario de piezas de oro de sus museos para reforzar la seguridad, una petición que reiteraron por segunda vez el 24 de agosto sin que la Comunidad Valenciana haya remitido la información todavía.

Desde Cultura se incide en que se mantiene un contacto permanente con los gobiernos autonómicos para blindar el patrimonio histórico. Según ha detallado el Ministerio en un comunicado, la alarma saltó tras el asalto en la capital albaceteña, momento en que la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes trasladó de forma directa su inquietud a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional para articular medidas preventivas.

En respuesta a esta petición, los expertos de la Policía Nacional solicitaron un inventario detallado de todos los museos, tanto de gestión estatal como autonómica, que alberguen en sus salas de exposición permanente o en sus depósitos colecciones con un número significativo de objetos fabricados en oro, plata, metales valiosos o piedras preciosas, con el fin de diseñar un plan específico de refuerzo de la seguridad.

El Ministerio asegura que facilitó «de forma inmediata» los datos de los centros de gestión directa y procedió a incrementar sus medidas de seguridad. Paralelamente, el pasado 11 de agosto solicitó la misma información a las autonomías para remitírsela a los investigadores. Ante la falta de respuesta de varios gobiernos regionales, el Ministerio tuvo que reiterar el requerimiento el pasado 24 de agosto.

El comunicado revela asimismo que la Dirección General de Patrimonio Cultural abordó en la reunión del pasado viernes 28 con los responsables autonómicos tanto la petición de la Policía Nacional como el contenido del informe estratégico publicado por Europol sobre la evolución de las bandas organizadas dedicadas al asalto de museos mediante métodos contundentes. Una circunstancia que provocó indignación porque se convocó un día después del robo.

Nuevas reuniones

Para dar continuidad a estas medidas de contención, el Ministerio convocará en los próximos días un nuevo encuentro de seguimiento en el que participarán las direcciones generales de Patrimonio de las comunidades autónomas y mandos de la Brigada de Patrimonio Histórico.

Respecto a las pesquisas judiciales, la investigación del asalto al Tesoro de Villena permanece en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, mientras que la Policía Nacional ha asumido los robos perpetrados en Badajoz y Albacete. Según el Gobierno, las policías autonómicas y los especialistas en patrimonio cultural trabajan en permanente coordinación con el Ejecutivo para identificar a los integrantes de estas redes y recuperar las piezas antes de su salida al mercado ilícito o su fundición.