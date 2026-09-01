El incendio de un vehículo obliga a cortar la A-3 en Requena

La autovía A-3 permanece cortada al tráfico de forma total en sentido Valencia, a la altura del término municipal de Requena, debido al incendio de un vehículo registrado a primera hora de este martes, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Tal como acaban de confirmar desde Tráfico, el incendio ha afectado a la carga de un trailer de gran tonelaje, lo que ha obligado a cerrar la vía hasta poder apagarlo y restablecer el tráfico con seguridad. La cabeza tractora del camión, en principio, no se ha visto afectada por las llamas. Todavía se investigan las causas que han podido provocar este incendio puesto que no se ha tratado de un accidente de tráfico. La carga ha comenzado a arder con tiempo suficiente para que el conductor y el resto de usuarios de la vía dieran la voz de alarma y avisaran a Emergencias.

La incidencia, que mantiene bloqueados todos los carriles en sentido creciente hacia la capital valenciana desde las 05:41 horas, afecta concretamente al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 280,6 y 284,0.

Desde bomberos, confirman que el incendio también ha afectado a la vegetación próximo. El aviso se ha recibido sobre las 2:45 horas de la madrugada alertando del fuego. Cuando los bomberos de Requena y también agentes del cuerpo de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana han llegado, el conductor del camión estaba fuera del vehículo.

Aunque la rápida actuación de lo bomberos ha permitido sofocar el incendio de madrugada, a primera hora de la mañana han acudido bomberos del parque de Requena para asegurar de nuevo el perímetro y acabar de extinguirlo.

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Como consecuencia de la interrupción del tráfico, las autoridades mantienen habilitado un desvío alternativo para los conductores a través de la carretera nacional N-III mientras actúan los servicios de emergencia en el lugar.