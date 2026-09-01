Los incendios marcan la reapertura del curso político: Llorca lanza su ley Forestal y la izquierda reivindica la 'UME valenciana'

Por un lado, una nueva ley Forestal para la Comunitat Valenciana. Por otro, resucitar el proyecto de la Unidad Valenciana de Emergencias que en su momento impulsó el Botànic y que el Consell de PP y Vox derogó sin que llegara a ponerse en marcha de manera efectiva. Es la confrontación de propuestas hechas este lunes a derecha e izquierda ante el nuevo curso político que tiene en el horizonte la celebración de las elecciones autonómicas y que ha dado sus primeros pasos sobre el tablero de la gestión de las emergencias y los incendios que este verano han azotado al territorio valenciano.

Con las llamas extinguidas, pero el terreno aún caliente tras otro verano complicado en la materia, tanto el Consell, a través del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como PSPV y Compromís a partir de quienes presumiblemente serán sus candidatos en la cita con las urnas, Diana Morant y Joan Baldoví, han hecho de los incendios uno de los puntos sobre los que comenzar a fijar su agenda de cara a lo que viene. No en vano, los incendios forestales son ya una amenaza cada vez más intensa en el periodo estival ante la que la ciudadanía exige actuación pública y que provoca no pocas chispas entre partidos.

En este sentido, la baza de Llorca será la nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana. Según anunció el president de la Generalitat tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio en la Vall d'Uixó, en las "próximas semanas" el Consell presentará para su tramitación y debate en las Corts. En esta, indicó, se reconocerá y retribuirá a quienes cuidan los montes a través de un sistema pionero de pago por servicios ambientales que compensará económicamente a los propietarios forestales que contribuyan a la conservación del entorno, la prevención de incendios y la protección de los ecosistemas.

Según explica la Generalitat en un comunicado, la futura norma fijará incentivos para propietarios y gestores y hará más ágiles las relaciones entre administraciones, usuarios, empresas y municipios.Así, Pérez Llorca ha ejemplificado que, en el incendio de la Vall d’Uixó, de las 9.500 hectáreas calcinadas, algo más de 300 son terrenos forestales de la Generalitat por lo que ha subrayado el importante papel que los propietarios puedan tener en el cuidado y mantenimiento de los terrenos para agilizar los trabajos de recuperación tras un posible incendio.

La ministra y líder del PSPV, Diana Morant, interviene ante el grupo socialista de las Corts, este lunes. / Rober Solsona / Europa Press

Para que esta ley llegue a materializarse el Consell tiene aún por delante numerosos pasos con una fecha límite: marzo de 2027. Por esas fechas, como muy tarde, se disolverá el parlamento valenciano y ya no habrá nuevas leyes aprobadas hasta la siguiente legislatura. Para entonces, el Ejecutivo autonómico habrá tenido que sacar la norma a exposición pública, validar el anteproyecto, recibir el visto bueno de los órganos consultivos pertinentes, remitirlo a las Corts y que allí supere el trámite parlamentario. Tiempo hay, pero el Ejecutivo autonómico tampoco se puede encantar si quiere llegar a la próxima campaña de verano con la norma en marcha.

Revivir la UVE

No ocurrirá, salvo giro inesperado, con las propuestas de PSPV y Compromís. Más que nada, porque no gozan ni de poder ejecutivo ni de mayoría en la cámara autonómica sin la participación de PP o Vox. Sin embargo, estas medidas podrán formar parte de la campaña electoral. Y en ella una expresión que apunta a que aparecerá en los programas de ambas candidaturas es la Unidad Valenciana de Emergencias, una especie de UME autonómica que serviría para unificar todos los cuerpos de bomberos que ahora se reparten entre la Generalitat y los consorcios provinciales.

"Necesitamos una UME valenciana, un cuerpo único de bomberos", defendió este lunes Baldoví. El proyecto ya se impulsó durante el Botànic, pero se hizo al final del segundo mandato y no dio tiempo a ejecutarlo antes de que el Consell entonces dirigido por Carlos Mazón la disolviera. Ahora, tanto los valencianistas como los socialistas apelan a su recuperación, algo que ya hicieron ante la dana y que nuevamente reclaman, aunque admiten que quizás con cambios respecto al primer proyecto firmado por Gabriela Bravo, ante la oleada de incendios de este verano.

El president, Juanfran Pérez Llorca, junto al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, en el PMA del incendio de la Vall d'Uixó, en una imagen de archivo. / Kai Försterling / EFE

Las críticas de la izquierda a la actuación del Ejecutivo autonómico no se quedaron ahí y también afearon la mengua de recursos de la Generalitat en materia de Emergencias. En este sentido, Morant lamentó que el verano haya vuelto a poner de manifiesto la falta de capacidad de respuesta de los servicios públicos valencianos ante los grandes incendios forestales. “Nosotros no somos las víctimas de los incendios. Nosotros somos la administración que tiene que estar del lado de la ciudadanía”, señaló denunciando que existen parques de bomberos que no pueden completar todos los turnos por falta de efectivos, así como grupos y dispositivos que tampoco cuentan con todos los profesionales necesarios.

Noticias relacionadas

Además, reclamó que la Generalitat y las instituciones valencianas garanticen la recuperación de los daños provocados por los incendios y puso en valor el compromiso del Gobierno de España de aportar el 50% del gasto en reforestación y recuperación de equipamientos públicos. Por su parte, Baldoví cargó contra el Ejecutivo autonómico por la "rebaja de recursos" a Emergencias de los que, dijo, una parte se han destinado para "festejos taurinos".