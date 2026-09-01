La Generalitat pide al Gobierno central acelerar la regeneración de la costa entre Castelló y Sagunt

La Generalitat Valenciana mantiene el pulso con el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) a cuenta de los deslindes en la costa. Un pulso que, por ahora, ha derivado en la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el artículo de la ley de protección de la costa que creó la figura patrimonial urbanística de los "núcleos etnológicos" como escudo antideslindes. Un pulso legal que ha derivado en el enfrentamiento en el alto tribunal que debe decidir sobre la constitucionalidad del artículo incluido en la ley de la costa valenciana.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha viajado hoy hasta Moncofa para reunirse con vecinos afectados por los deslindes de la costa (que ejecuta el Miteco) y dar la bienvenida a la Federació Mar Nostra que reúne a trece asociaciones de vecinos afectadas de seis municipios del litoral entre Castelló y Sagunt. Todos tienen el denominador común de padecer la , la regresión de la costa.

Tras la reunión, el vicepresidente tercero Martínez Mus ha reclamado, en un comunicado, al Gobierno central que "escuche a la ciudadanía de la costa de la Comunitat Valenciana y lleve a cabo una gestión del litoral que combine la protección ambiental, la regeneración efectiva de la costa, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los ciudadanos afectados". Una reunión en la que, según fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, "todos los participantes en el encuentro han coincidido en la 'mala aplicación' de la ley estatal de Costas por parte del Gobierno, que genera situaciones injustas en muchos de los deslindes ejecutados".

El conseller de Medio Ambiente destaca que la constitución de la Federació Mar Nostra “da buena cuenta de que los problemas de nuestra costa ya no pueden abordarse municipio a municipio, porque la regresión litoral, la pérdida de playas y la alteración del transporte natural de sedimentos afectan al conjunto del sistema costero y exigen una respuesta conjunta”. Martínez Mus asegura que desde la Generalitat "compartimos la idea que inspira esta federación: la costa debe entenderse como un espacio único, continuo e interconectado, donde las actuaciones que se realizan en un punto tienen consecuencias sobre el resto del litoral".

Los vecinos asistentes a la visita del vicepresidente tercero y conseller, a la playa de Moncofa. / Generalitat Valenciana

Uno de los tramos más afectados

Desde la vicepresidencia tercera aseguran que en el encuentro se ha explicado que "dos de los cinco tramos más afectados por la regresión costera de toda España se encuentran en la Comunitat Valenciana. Uno de ellos es precisamente el comprendido entre Castelló y Sagunt". El vicepresidente tercero asegura que la Generalitat lleva "años reclamando al Estado la ejecución de las actuaciones pendientes para proteger la costa. En el caso del tramo Castelló-Sagunt, existe una estrategia aprobada en 2015 que contempla más de una veintena de actuaciones que siguen sin ejecutarse".

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Y ha aprovechado para elevar el tono con el pulso al Gobierno central para "reiterar el rechazo de la Generalitat a la modificación del Reglamento General de Costas planteada por el Gobierno" ya que consideran que "introduce cambios de enorme trascendencia sin las suficientes garantías técnicas y jurídicas". Según el conseller de Territorio, "la reforma propuesta [por el Miteco] permite que un único temporal excepcional pueda servir de referencia para determinar deslindes de manera permanente, sustituyendo un criterio técnico consolidado durante décadas basado en fenómenos reiterados" que tenía en cuenta el alcance de cinco temporales seguidos. Por ello, el vicepresidente tercero defiende que "cualquier actuación sobre el dominio público marítimo-terrestre [de competencia exclusiva estatal] debe sustentarse en criterios técnicos rigurosos, objetivos y consolidados en el tiempo, ofreciendo certidumbre a ciudadanos, ayuntamientos y actividades económicas". Por ello, recuerda, "la Generalitat ya ha presentado alegaciones al proyecto normativo estatal y continuará defendiendo los intereses de la Comunitat Valenciana ante todas las instancias necesarias”, concluye Martínez Mus en el comunicado.