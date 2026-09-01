Una marcha lenta en bici y patinete y una manifestación unitaria de docentes para abrir el curso

Una marcha lenta en bicicleta y patinete y una manifestación unitaria de docentes serán las dos primeras acciones reivindicativas del nuevo curso escolar, tras un verano marcado por la espera. La huelga educativa que se inició el 11 de mayo y marcó el final del pasado año escolar sigue en suspenso, aunque no desconvocada y, de momento, los docentes prevén una sucesión de movilizaciones para volver a poner en el foco la necesidad de negociación.

En concreto, el 11 de septiembre a las 18 horas, el sindicato mayoritario de la educación pública, el Stepv, ha organizado lo que ha llamado la ‘6a rodada per l’Educació Pública, de qualitat i en valencià’. Es, básicamente, una marcha lenta desde la plaza de la Virgen de València hasta la Malvarrosa.

“Todo el mundo es bienvenido: niños y niñas, familias, ciudadanía”, dice la convocatoria. E invita a quien quiera sumarse a acudir con su bicicleta, patinete o cualquier vehículo de movilidad personal. Desde el Stepv añaden en la convocatoria que la concentración ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno.

Cartel de la 'rodada lenta per l'educació pública' / Stepv

Se trata de una acción similar a algunas que ya se llevaron a cabo durante el mes de huelga por toda la ciudad de València, aunque no solo por la capital, cuando por las calles circularon decenas de bicicletas con pitos y pancartas y coreando lemas reivindicativos de la huelga.

Manifestación el día 12

Por otra parte, el día siguiente, el 12 de septiembre, es la fecha para la primera manifestación de los profesores valencianos coincidiendo con el inicio del curso 2026-2027. Será una marcha unitaria y que se realizará de forma conjunta en varias ciudades de la Comunitat Valenciana. Así lo han decidido las asambleas de docentes, en la que participan los sindicatos de la mayoría sindical y convocantes de la huelga: Stepv, UGT y CC OO.

Esta marcha pretende ser un espacio "de encuentro de toda la comunidad educativa para reclamar una negociación efectiva y alcanzar los acuerdos que den respuesta a las demandas pendientes". Durante el verano, se han mantenido reuniones entre los sindicatos y Educación, aunque con pocos avances.

Las tres organizaciones y las asambleas de docentes consideran que la "Administración continúa sin ofrecer soluciones a los retos que afrontan los centros educativos y el profesorado". Por eso, consideran que el inicio del nuevo curso debe ir acompañado de un "calendario de movilizaciones que presione a la Conselleria a reabrir el proceso de diálogo efectivo que permita mejorar las condiciones laborales, reforzar los recursos de los centros y dignificar el sistema educativo valenciano".

Los primeros claustros

Los docentes vuelven ya a los centros tras el verano. Por eso, la plataforma Docents en Lluita propone aprovechar los primeros claustros del curso para informar sobre la situación del movimiento docente y recordar que las reivindicaciones iniciadas con la huelga indefinida de mayo continúan. La organización anima a profesores y maestros a incluir un punto específico en el orden del día para presentar las asambleas de centro y explicar cómo participar en ellas.

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También plantea leer manifiestos o documentos reivindicativos, debatir sobre neutralidad ideológica y adoctrinamiento y evitar la autocensura del profesorado. Además, pide informar de las próximas movilizaciones, entre ellas la manifestación prevista para el 12 de septiembre.