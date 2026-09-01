Un nuevo cargo para el síndic del PSPV

José Muñoz puede incorporar una nueva responsabilidad a su tarjeta de visita, si es que la tuviera, o a su versión moderna: la biografía en redes sociales. Así, a los cargos de diputado en las Corts y síndic del PSPV ahora podrá añadir una nueva función: la de coordinador de Comunicación de la federación valenciana de los socialistas. Es el nuevo puesto para el que le ha nombrado la secretaria general de la formación, Diana Morant, que aprovechó su reunión del lunes con el grupo parlamentario y la convocatoria posterior para informar del cambio.

Muñoz se establece así como una de las personas de máxima confianza de la líder de los socialistas valencianos siendo no solo la voz de la formación en las Corts, donde suele debatir directamente con Juanfran Pérez Llorca, sino también asumiendo el rol de coordinar los mensajes que se han de lanzar. Es asimismo un nuevo puesto dentro de un currículum que, pese a estrenar el año pasado la cuarentena, ya acumula varias líneas: líder de Joves Socialistes, responsable de Hacienda en las Corts, miembro de la gestora del PSOE tras la salida de Pedro Sánchez y secretario de Organización del PSPV.