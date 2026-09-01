Las próximas borrascas y danas ya tienen nombre: Este es el listado de Aemet

Eric, Lola, Vera... No son nombres de personas, sino las denominaciones de las próximas borrascas que afectarán al suroeste de Europa. Los servicios meteorológicos de varios países europeos han elaborado una lista con los nombres que recibirán los próximos fenómenos que generen un gran impacto.

A partir del 1 de septiembre empieza la temporada 2026/27 de borrascas y danas y ya conocemos cuál será el listado de nombres de los próximos sistemas meteorológicos que ocuparan titulares tras su paso.

Abecedario de borrascas

Para elegir el nombre por orden alfabético, se realiza una lista prefijada y acordada entre los países del grupo al que pertenece la Aemet (Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, España y Andorra). Eligen un total de 21 nombres ordenados alfabéticamente, en los que se va alternando el género.

Adam

Bruna

Charles

Diane

Eric

Flora

Gabriel

Heloise

Igor

Julia

Kevin

Lola

Michel

Nathalie

Oscar

Paola

Rafael

Sandra

Thomas

Vera

Walter

Estos serán los nombres de las borrascas y danas que generen gran impacto en el suroeste de Europa, aunque solo se bautizan aquellos fenómenos que provoquen la activación de avisos de nivel naranja o rojo por viento o fenómenos metrológicos adversos.

Comunicación más afectiva

El objetivo principal no es estético, sino comunicativo. Desde hace una década, las diferentes agencias de meteorología de diferentes países de Europa nombran a las borrascas para identificarlas con claridad y evitar confusiones. Además. Aemet informa que este abecedario "ayuda a identificar las borrascas y danas en estudios que se hacen después de su paso por un territorio".

Aunque la lista contiene 21 nombres, no todas las borrascas y danas serán nombradas. Lo serán únicamente las que puedan producir gran impacto y obligan a activar distintos avisos por fenómenos meteorológicos adversos en amplias zonas.