El PSPV acelera para ungir a sus alcaldables en las grandes ciudades, pero aparca 11 'patatas caliente'

El PSPV aspira a llegar al Nou d'Octubre no solo con la candidatura de la Generalitat de Diana Morant ya resuelta (el proceso se oficializó en julio), sino con el 80 % de los cabeza de cartel de las casi 70 localidades de más de 20.000 habitantes que conforman la Comunitat Valenciana definidos. Habida cuenta del escaparate en el que se convierte la jornada festiva en el año previo a la cita con las urnas y la comparación respecto al resto de partidos que todavía deshojan la margarita a nivel autonómico, los socialistas valencianos han pisado el acelerador y han aprobado este lunes en su primera ejecutiva del curso el calendario de primarias para elegir a sus respectivos alcaldables.

El reglamento aprobado por Ferraz a finales de julio estableció tres bloques para que la militancia determinara quiénes liderarían las distintas listas municipales en aquellos ayuntamientos con más de 20.000 habitantes: una primera tanda en septiembre, otra en octubre para confirmar a aquellos alcaldes que quieran repetir y una última a finales de noviembre. A partir de ahí, las federaciones podían repartir a conveniencia a sus agrupaciones. Y el PSPV ha optado porque cuanto antes, mejor; siempre que no haya lío.

Así, la hoja de ruta validada por la dirección autonómica sitúa a la mayoría de los municipios de más de 20.000 habitantes en el primer periodo, este mismo mes de septiembre. Son más de una treintena en los que los socialistas no gobiernan y entre los que están València, Torrent, Alzira, Castellón, Benicàssim, Elx, Orihuela, Alcoi o Torrevieja, entre otras, a las que se suma la elección de Alicante para la que Morant ya designó a Trini Amorós. En estas, en las que no se espera que haya batalla, el plazo para registrar candidaturas como la de Pilar Bernabé en el Cap i Casal o el diputado Rafa Simó en Castelló, será entre el 4 y el 7 de este mes.

La sorpresa dentro de este 'pack' ha sido la incorporación de Benidorm. La localidad aparecía como el punto más conflictivo en la provincia de Alicante, con dos aspirantes: por un lado, Pere Rostoll, secretario de Infraestructuras del PSPV y jefe de comunicación del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el diputado en las Corts Mario Villar. Según publica el diario Información, citando fuentes del partido, la intención de la dirección autonómica del partido es que no haya primarias en esta ciudad y que Rostoll sea elegido como candidato para evitar una disputa interna, aunque para ello la formación ha de propiciar un acuerdo entre las partes.

Final movido

En este primer bloque también estará Paiporta pese a que, a priori, podría coincidir con las condiciones del segundo término, el habilitado para ungir a los alcaldes que quieran repetir. Su situación, explican fuentes de la formación, es especial después de un mandato complicado, con la salida de Maribel Albalat tras la dana y el nombramiento de Vicent Císcar en su lugar, quien apunta a no repetir. A diferencia de este municipio, zona cero de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, el resto de municipios donde el alcalde es socialista (unos 25) tendrá en octubre para determinar si repite o no como candidato.

Diana Morant preside la reunion de la ejecutiva del PSPV, este lunes / Levante-EMV / LEV

Y como siempre, para el final, lo más movido. Son la excepción, pero generarán más de un dolor de cabeza en la dirección autonómica. La ejecutiva ha fijado para noviembre las primarias en once municipios de más de 20.000 habitantes, una decisión que las sitúa como las 'patatas caliente' de la federación. Destaca por simbolismo el caso de Ontinyent, antiguo bastión socialista hasta la salida de Jorge Rodríguez y la fundación de su partido Ens Uneix. También están dentro de este último plazo Sueca, Carcaixent, Bétera, Oliva, Onda, Sant Vicent del Raspeig, Calp, Altea, Almoradí y Santa Pola.

En todas ellas se avecinan primarias con más de un aspirante habiendo mostrado su intención de presentarse. Falta ver si esa predisposición acaba concretándose en una confrontación real en las urnas o si hay vías para la negociación previa, de ahí que se haya alejado su fecha lo máximo posible. También ha influido la celebración de la convención política a mediados de septiembre en la que Morant dará el pistoletazo de salida a la precampaña con la composición de una primera base ideológica y de medidas que según la propia ministra de Ciencia no será el punto final del programa.

"Nefasta gestión"

En la reunión de la ejecutiva por la tarde la líder de los socialistas valencianos reiteró el mensaje que había lanzado por la mañana ante sus diputados en las Corts: que empezaba un curso "decisivo", que la formación está "preparada para el cambio" y que tocaba apretar para evidenciar la "nefasta gestión" del Consell. En este sentido, Morant apeló a que la vida de los valencianos es "peor" ahora que cuando dejó de gobernar la izquierda en 2023 y señaló cuatro áreas concretas: Sanidad, Emergencias, Vivienda y Educación.

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El arranque del "curso decisivo", sin embargo, no ha tenido cambios en las responsabilidades que ostenta Morant quien pese a haber sido ya ungida como candidata del PSPV a la Generalitat seguirá como ministra de Ciencia. Y no parece que la salida vaya a ser temprana, según deslizó en su intervención ante los medios de comunicación. "No conozco el calendario, no hay nada programado, no es una estrategia", indicó reivindicando su labor en el Gobierno central: "Me siento útil y continuaré defendiendo como ministra valenciana lo que no hace la Generalitat".