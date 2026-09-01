Los sindicatos preparan el inicio del curso con la negociación en punto muerto tras el verano: "Fue un paripé"

“Fue un paripé”. “Hubo mesas realmente kafkianas”. “La negociación se quedó prácticamente congelada”. “Estamos esperando algo de organización”. Así valoran los sindicatos presentes en la mesa de Educación Pública la evolución -o la falta de esta- de la negociación durante el verano. El curso, marcado en su recta final por una huelga indefinida, terminó con ese paro en suspenso, aunque con la posibilidad de reactivarlo en el aire. En su momento, los tres sindicatos convocantes de la huelga -Stepv, CC OO y UGT, que representan a la mayoría sindical- especificaron que la continuidad de la movilización en el nuevo curso dependería de cómo fuera el verano negociador. “Un verano duro de negociaciones o un septiembre intenso en movilizaciones”, resumían. Pasado el verano, parece que la negociación no ha sido todo lo intensa que podría haber sido, al menos para la parte sindical. También entre las fuerzas que no convocan los paros hay quien cree que se podría haber avanzado más.

“Los avances no han sido significativos”, denuncia el coordinador de Acción Sindical del Stepv, Marc Candela. En las mesas celebradas durante el mes de julio, dice, no ha habido grandes avances, y en algunas les quedó la constancia de que las diferentes direcciones generales ni siquiera se habían puesto de acuerdo entre ellas. "Hubo mesas realmente kafkianas", añade. Entre sus prioridades, dice, está la recuperación de la plantilla recortada, las ratios y las necesidades en infraestructuras, aunque también el personal para inclusión. “Hace mucha falta”, añade Candela.

Las ayudas para climatizar centros

La principal novedad de este verano, más allá de las reuniones de negociación, ha sido la llegada de los fondos para climatizar los centros educativos anunciados por la Generalitat antes de que acabara el curso escolar. “Lo que nos dicen los directores es que les ha resultado una medida improvisada, que deja la pelota en el tejado de los centros, que no establece criterios claros”, considera el portavoz del Stepv. “Ha sido publicidad, propaganda de cara a la sociedad”, indica.

Desde Comisiones Obreras, su portavoz de Educación Pública, Óscar Ortiz, explica que el futuro inmediato de la movilización pasará por lo que digan las asambleas de docentes. “La negociación este verano fue un paripé total, las reuniones que tuvimos en julio les sirvieron para decir que estaban negociando, porque no hubo ningún avance ni intención de avanzar, sino que dimos vueltas a las mismas cosas”, resume.

Reconoce que se han llevado “un chasco”: “a la consellera se le llenó la boca diciendo que negociaríamos, si hiciera falta, en agosto, pero no lo hicimos ni en julio”. Por eso, aunque lo decidirán conjuntamente los sindicatos convocantes de la huelga junto con las asambleas, de momento, para CC OO no está en el horizonte hacer una nueva votación como las dos anteriores, porque no ha habido novedades sustanciales en la propuesta.

La reforma de la inspección

Coinciden desde UGT. Una de sus portavoces en la mesa, Maica Martínez, recuerda que la respuesta en las calles empezará el 12 de septiembre con manifestaciones unitarias en las tres capitales de provincia. Además de las reivindicaciones ya abiertas en la mesa de negociación, la marcha del día 12 defenderá “la libertad de cátedra ante cualquier intento de limitación, por la vía de la inspección educativa”. “Exigimos garantías jurídicas para evitar interpretaciones arbitrarias bajo la excusa de la neutralidad ideológica, reclamamos que cualquier modificación normativa se pacte previamente con la representación sindical”, dice Martínez.

Imagen de archivo de la negociación en la Conselleria de Educación / Germán Caballero / LEV

Sobre la negociación en verano, asegura que se quedó “prácticamente congelada y en punto muerto antes del parón estival” y que la Conselleria “ha optado por el inmovilismo, las imposiciones unilaterales y por ignorar las reivindicaciones”.

Por su parte, y desde los sindicatos que se bajaron de la convocatoria de la huelga, que empezó siendo unitaria, José Seco, presidente de CSIF Educación Comunidad Valenciana repasa sus prioridades para el inicio del curso: “Seguiremos con las negociaciones para la mejora de infraestructuras, climatización y ratios, además de otros aspectos. Queremos avanzar todo lo que se pueda en el tema de inclusión, ya que necesitamos esos recursos de profesorado. Insistiremos en una oferta más amplia de plazas para bajar el 8% de interinidad”, detalla.

“Por lo tanto, sí estamos en trabajar, en mejorar y en no hacer huelgas ni acciones políticas, sino sólo constructivas y mirando por el bien del sistema público valenciano de educación y sobre todo por las condiciones laborales de los docentes. Y además, pedimos al resto de sindicatos que no se vuelvan a producir las coacciones, los insultos y algunas otras cosas que han ocurrido en el curso pasado, que son lamentables”, añade.

Por su parte, Lauren Bárcena, presidente de ANPE Comunitat Valenciana, dice estar “esperando por parte de la administración algo de organización respecto a lo que vaya a venir”. “La negociación no acabó estableciendo un procedimiento”, dice, y lamenta que no se tocaron temas como ratios o plantillas.

La incógnita de la primera parte de la subida salarial

Uno de los asuntos pendientes de cara a este mes de septiembre es la primera parte de la subida salarial acordada por la Administración con los sindicatos CSIF y ANPE, de la que ambos sacan pecho. “Otros sindicatos tendrán que explicar por qué no han firmado la subida salarial, que este septiembre ya va a ver en sus nóminas aplicada el conjunto del colectivo docente”, dice José Seco, del primero de estos dos. Y recuerda que han “firmado un acuerdo que supone esos 200 euros al final del tramo y que va a significar de media tanto para maestros como docentes de Secundaria y otros cuerpos una subida con el 11,4%, junto con el acuerdo nacional firmado también por CSIF, de más de 500 euros de media en los sueldos de los docentes de la Comunitat Valenciana”.

“Hemos firmado el bloque de lo económico porque era una prioridad después de 19 años, después de pandemias, de danas, y de la generosidad de los docentes de no pensar en ‘qué hay de lo mío’”, dice Lauren Bárcena desde ANPE.

Eso sí, queda pendiente saber cuándo se empezará a cobrar. La Conselleria se comprometió a que el primer bloque de subida de 75 euros se cobraría “en la nómina de septiembre”, pero los sindicatos, incluso quienes firmaron, tienen dudas. “Nos anunciaron que la subida empieza en septiembre sí o sí, pero que se haga efectivo en la nómina de septiembre está en duda, sabiendo el personal que hay y la cantidad de nóminas”, reconoce Bárcena. En cualquier caso, dice, se cobraría con efectos retroactivos al 1 de septiembre.

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Coinciden desde la mayoría sindical. Tanto Stepv como CC OO y UGT recuerdan que en un momento determinado de la negociación la consellera dijo que le “gustaría” poder pagarlo en septiembre pero entienden que fue “un intento de presión”. Eso sí, los tres dudan de que vaya a poder ser en la nómina de septiembre. “Es más probable que en octubre, porque no se sabe nada y es para este curso”, dicen.