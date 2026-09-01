La vuelta al cole de víctimas de bullying: reencuentro cara a cara

Es víctima de acoso escolar y es menor de edad, así que ni podemos dar datos que puedan indentificarla a ella y a su familia, ni podemos señalar el centro educativo al que acude desde que era pequeña y al que seguirá yendo este curso que está a punto de comenzar a pesar de ser víctima de bullying y no haber ido a clase durante el que fue su primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La menor tiene ahí a su grupo de amigas y no se ve con fuerzas para cambiar.

La menor ni tan siquiera le había contado a su familia lo que le pasaba. La niña, tras recibir asistencia psicológica durante todo el curso porque "no quería ir a clase y se ponía mala físicamente" admitió en mayo lo que le llevaba pasando durante todo el curso: un grupo de niñas de su colegio la acosaba en redes sociales. Cuando la niña lo contó en las sesiones psicológicas a las que asistía, la familia habló con el centro educativo. "Nos ha costado mucho que la niña admita qué le pasa y quienes son las agresoras, con nombres y apellidos", explica la madre.

Sin embargo, desde el colegio aseguran que "el tema es complicado porque el acoso que se dice que hay es por redes sociales y ahí el colegio poco puede hacer. Aún así hemos hablando con las familias implicadas. También nos gustaría hablar con la niña, pero de momento no ha sido posible. Y lo creemos necesario". "La conocemos desde pequeña, a ella y a su familia", añaden.

En una zona de confort que implica riesgo

La familia de la niña le ha propuesta a la menor cambiarla de colegio, pero "ella no quiere". "Esperamos que al repetir de curso la cosa cambie y cese el acoso" algo que "no va a ocurrir si el colegio no es firme y actúa contra el grupo de acosadsoras. Hay una niña líder, y un par más que la siguen. El resto no actúa porque ya saben como se las gastan y no quieren que el foco se centre en ellas No es la primera vez que acosan porque a mí eso sí me lo contaba mi hija", explica la mujer.

Sin embargo, cuando ella fue víctima guardó silencio y empezó a enfermar. "Tenemos todos los partes médicos porque es que la niña lo pasa fatal y se pone mala físicamente. Ahora que hemos conseguido que se abra con la psicóloga y con una amiga de la familia. Ahora que ya ha contado lo que le pasa, el colegio debe actuar. Las cosas deben estar muy claras el año que viene para que esté en un entonro escolar seguro que es lo que debe ser. Ella teme un cambio de colegio porque lleva toda la vida allí y es su zona de confort, peor ahora hay un riesgo y el colegio tiene herramientas para actuar y proteger a la víctima", añade la madre de la menor.

Con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, desde la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa se remitió a todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana una carta institucional, reforzando el mensaje de "compromiso con la prevención del acoso escolar" y recordando "la importancia de una actuación temprana, coordinada y centrada en el bienestar del alumnado".

Además, desde la conselleria explican que los centros educativos cuentan con "un repositorio de recursos, elaborado y publicado desde esta administración, que incluye materiales de prevención, intervención y acompañamiento ante situaciones de acoso escolar y otras formas de violencia. Este repositorio ofrece orientaciones, guías, protocolos y recursos prácticos que facilitan la labor de los equipos docentes, de orientación y directivos, reforzando la capacidad de los centros para dar una respuesta educativa adecuada y eficaz".

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