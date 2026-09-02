Aemet activa el aviso amarillo por tormentas y granizo este miércoles en la Comunitat Valenciana: estas son las zonas dónde va a llover

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas con posibilidad de granizo en el interior norte de Castellón para este miércoles 2 de septiembre. La alerta estará vigente desde las 14:00 hasta las 21:59 horas. Según las previsiones, las precipitaciones podrían alcanzar hasta los 20 mm acumulados en una hora.

Las tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte y podrían venir acompañadas de una elevada densidad de rayos, aunque quedarán limitadas al interior de la provincia de Castellón. El resto de la Comunitat Valenciana no tiene activo ningún aviso y se espera un tiempo más estable.

Sin avisos en el resto de la Comunitat Valenciana

En el resto del territorio valenciano no se registra ningún aviso activo para este miércoles. La jornada se presentará con intervalos nubosos en algunos puntos del territorio, pero sin riesgo de precipitaciones generalizadas y con temperaturas que seguirán siendo propias del verano.

En las tres capitales de provincia las máximas superarán los 30 grados, mientras que en las zonas interiores de Valencia los termómetros podrían alcanzar los 34 grados. El litoral, por su parte, se mantendrá algo más moderado, con máximas de entre 27 y 30 grados.

Una primera semana de septiembre veraniega

La previsión de la Aemet apunta a que la estabilidad meteorológica se mantendrá durante toda la primera semana del mes en la mayor parte de la Comunitat Valenciana. Cielos despejados o poco nubosos, ausencia de precipitaciones destacables y temperaturas que no invitan a pensar todavía en el otoño. El cambio de mes, de momento, no traerá cambio de tiempo.

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Las temperaturas nocturnas han vuelto a subir en los últimos días después de un par de noches dónde el termómetro ha dado un respiro. En muchos municipios valencianos del litoral y del interior se ha vuelto a rozar los 25 grados, casi volviendo a alcanzar la denominación de noche tórrida.