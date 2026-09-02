Acompañar para avanzar: la Asociación Brúfol refuerza su apoyo a las familias de la Malva-rosa y el Cabanyal

La Asociación Brúfol refuerza su intervención social en los barrios de la Malva-rosa y el Cabanyal a través del proyecto Sembrando Oportunidades Malvarrosa-Cabanyal, una iniciativa que da continuidad a la labor que la entidad desarrolla desde hace años en el distrito de los Poblados Marítimos de València. El proyecto cuenta con el impulso de la Fundación «la Caixa», con una aportación de 19.057 euros.

Según explica Mª José Enríquez, coordinadora de la Asociación Brúfol, «la iniciativa nace para ofrecer una respuesta integral a las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad». La entidad dispone de sedes propias en estos barrios y trabaja en coordinación con Servicios Sociales y los centros educativos de la zona. El proyecto acompaña tanto a personas adultas como a niños, niñas y adolescentes y solo durante 2025, la entidad atendió a más de 85 menores.

El proyecto acompaña tanto a personas adultas como a niños, niñas y adolescentes. / Asociación Brúfol

Según explica Enríquez, «la intervención se adapta a las necesidades de cada familia». Entre los programas dirigidos a personas adultas se encuentran las clases de lectoescritura, cálculo básico, español y alfabetización digital, así como formación orientada al acceso al empleo. Estos itinerarios tienen una duración aproximada de dos años y se complementan con atención social y acompañamiento en gestiones médicas, jurídicas y administrativas. Brúfol también mantiene convenios con empresas formativas y de inserción laboral.

Apoyo escolar y ocio

En el caso de los menores, el acompañamiento incluye apoyo escolar, preparación de exámenes, acceso a recursos informáticos, deporte y actividades de ocio. Las actividades se desarrollan durante las tardes y se amplían con propuestas los fines de semana y en periodos vacacionales.

Para la coordinadora, uno de los principales resultados del proyecto es la creación de vínculos de confianza con las familias, que convierten a Brúfol en un recurso de referencia ante nuevas dificultades. La coordinadora subraya además la importancia de abordar la vulnerabilidad desde una perspectiva integral: «no es una elección ni una línea recta, sino una realidad en la que factores como la vivienda, el empleo, la educación y la sanidad están estrechamente relacionados».

En este sentido, la entidad considera que el apoyo de Fundación «la Caixa» resulta «vital» para mantener la actividad de una asociación arraigada en los barrios.