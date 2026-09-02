Colectivos convocan en Alicante una concentración en respuesta a la de Ceuta bajo el lema “paremos los pies al rascismo”

“Parem els peus al racisme”. Es el lema bajo el que diversos colectivos de izquierdas han convocado una concentración este mismo miércoles por la tarde. La intención, según explican, es contestar a la otra convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para expresar solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta tras la crisis migratoria que se inició el pasado 30 de julio, con el cruce de la frontera por parte de unas 70.000 personas desde Marruecos, según datos oficiales.

La concentración “de respuesta” a la que ha convocado la FEMP frente a los ayuntamientos españoles, y en la que en Alicante se han adherido el PP y Vox mientras que la izquierda se ha desmarcado, se ha convocado a la misma hora que la del Ayuntamiento, a las 20:00. En este caso, los colectivos antifascistas han elegido la plaza Castelló, también conocida como “Palmeretes”, en Carolinas Bajas, para expresar su visión sobre la situación actual.

En concreto, según explica Oliva Rodríguez, miembro de una de las organizaciones convocantes, “a raíz de lo que está ocurriendo en Ceuta, ayuntamientos y partidos se han sumado a un apoyo que realmente es un apoyo velado a las fuerzas del orden, en contra de la población migrante y de los derechos humanos”. Considera que “se está planteando un código de invasión cuando estamos ante una crisis humanitaria”, y los convocantes pretenden “hacer una concentración en respuesta al auge del racismo”.

Por último, esta misma voz interpreta que convocatorias como la de la FEMP “alimentan el racismo en las calles, responsabilizan a los más castigados, los migrantes, que buscan mejores condiciones de vida, y el el gobierno del Ayuntamiento de Alicante se ha sumado a esta tesis”.

Las entidades convocantes de la manifestación antifascista son la Organización Juvenil Socialista (OJS, que no tiene relación alguna con el PSOE), el Sindicat de Vivenda de Carolines, el Sindicat de Vivenda de la Zona Nord, Anticapitalistas, el Col·lectiu Antifa d'Alacant y la plataforma propalestina BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones).

Concentración en el Ayuntamiento

La plaza del Ayuntamiento de Alicante acogerá, por su parte, la concentración convocada por la FEMP y que en la que el gobierno local, ejercido por el PP, participará junto a representantes de Vox, que también han anunciado su asistencia bajo el lema “No a la invasión: defiende Ceuta, defiende España”.

Sin embargo, el lema difundido por los canales oficiales del Ayuntamiento para acudir a la convocatoria es “Alicante con Ceuta”, y el gobierno local ha criticado que “Ceuta se siente, y con razón, abandonada por el Gobierno” presidido por Pedro Sánchez.

Este tipo de declaraciones, que en concreto las hizo la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, han disuadido a las formaciones de izquierdas de participar, llegando a pedir que la crisis que se ha desarrollado en la ciudad autónoma “no se convierta en un instrumento para alimentar la confrontación política, el odio y la xenofobia”, según afirmó Trini Amorós, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante. De hecho, la primera concentración en Alicante tras la crisis de Ceuta, que convocó Vox el pasado 2 de agosto, derivó en consignas contra la inmigración y en insultos contra el presidente del Gobierno.

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Las otras dos formaciones de izquierdas con representación en el consistorio, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, también se han negado a participar en la convocatoria de la FEMP.