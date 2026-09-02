Cortes de tráfico hoy en València por la manifestación en apoyo a Ceuta

Con motivo del Día de Ceuta, que se celebra este miércoles 2 de septiembre, se han convocado concentraciones en distintos puntos de España en apoyo al pueblo ceutí. València se sumará esta tarde a las movilizaciones con un acto previsto a las 20 horas en la Plaça de l'Ajuntament, una concentración que también tendrá consecuencias sobre la circulación en el centro de la ciudad.

Los cortes de tráfico afectarán a la propia plaza y a todos sus accesos, por lo que la Policía Local de València recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y, siempre que se pueda, utilizar itinerarios alternativos para evitar las zonas afectadas.

Algunos municipios valencianos gobernados por el PSPV, como Gandia, Oliva y Sagunt, han realizado sus concentraciones alternativas este mediodía para separarse de las convocadas por FEMP. En el caso de València, la alcaldesa, María José Catalá, ha defendido la participación de la ciudad y ha vinculado el gesto de solidaridad con la ayuda que Ceuta prestó a los valencianos tras la DANA.

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Catalá ha señalado que València se suma a las concentraciones como una forma de "devolverle" a Ceuta el apoyo mostrado tras la catástrofe. La alcaldesa ha destacado así la solidaridad recibida desde la ciudad autónoma en uno de los momentos más complicados para la Comunitat Valenciana y declara que "no se pueden tolerar agresiones de cualquier tipo".