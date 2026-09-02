Decenas de miles de personas llenan la plaza del Ayuntamiento de València en defensa de la soberanía de Ceuta y contra el Gobierno

La plaza del Ayuntamiento de València congregó este miércoles a miles de personas en la concentración en defensa de la soberanía española de Ceuta tras la crisis migratoria sufrida hace poco más de un mes en la frontera con Marruecos. Promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el PP, y secundado por el Ayuntamiento de València, el acto institucional reivindicó, sin mencionar al país vecino, la defensa de la integridad territorial y más garantías para la ciudad autónoma. Exigencias que quedaron cortas para los asistentes, que llenaron la plaza entre insultos al Gobierno y cánticos contra los migrantes y la prensa.

La Delegación del Gobierno cifró en 25.000 la cantidad de asistentes que acudieron a la llamada mientras la Policía Local elevó el número a unos 50.000. En cualquier caso, lo cierto es que la plaza lució abarrotada ya desde antes de las ocho de la tarde, con la asistencia también de grupos de ultraderecha y España 2000. Insultos directos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que tildaron de "traidor", "perro" o "dictador"; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, trufaron la concentración desde el principio junto a loas al ejército y a la Policía Nacional.

El acto institucional contó con nutrida presencia política tanto de Partido Popular como Vox. La alcaldesa de València, María José Catalá; el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, presidieron la cita a la que acudieron también el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y los concejales 'populares' y voxistas así como diputados nacionales y autonómicos. También el exconseller de Agricultura por Vox, José Luis Aguirre, y el exvicepresidente del Consell y presumible alcaldable de Vox, todavía sin designar, Vicente Barrera.

Concentración por Ceuta en València / Miguel Ángel Montesinos / LEV

"No es un problema migratorio"

El protagonismo se lo llevó Luna Granell, una ciudadana de origen ceutí que se definió como "valenciana de adopción" y que tomó la palabra para defender que lo ocurrido en Ceuta "no es un problema migratorio, que no nos tomen el pelo", sino que busca poner "presión sobre la frontera". En su discurso, recordó que la ciudad autónoma afronta "una presión extraordinaria" que no solo "pone a prueba sus recursos" sino también la capacidad de España para "mantener sus fronteras, la seguridad y la integridad".

Así, aseveró que "Ceuta no está sola", que "es y será siempre España" por "su historia, derecho y voluntad democrática de los ceutíes que generación tras generación han expresado su identidad española y los valores de nuestra constitución". La alocución, que arrancó los aplausos de la plaza en varios momentos, fue encendiendo los ánimos del público. "Lo que hay en juego nos afecta a todos", proclamó, y además de reconocer la "serenidad, responsabilidad y solidaridad" de los ceutíes" y el trabajo del ejército, sanitarios y el resto de empleados públicos y ONG, exigió al Gobierno "más medios" para garantizar la seguridad y la soberanía español.

Concentración por Ceuta en València / Miguel Ángel Montesinos / LEV

"La soberanía no se cuestiona, la integridad territorial no se negocia nunca", aseguró. Las reclamaciones no fueron suficientes para el público, que se alzó en algaradas y sonoros pitidos que interrumpieron la intervención. "Gobierno, dimisión" fue el lema unánime que inundó entonces la plaza, acompañado de insultos a los miembros del Ejecutivo y gritos exigiendo la dimisión en bloque del Gobierno y la expulsión inmediata de los migrantes irregulares. Los responsables políticos de PP y Vox asistieron impertérritos. "Ceuta es España, no hay lugar a dudas ni ambigüedades", concluyó Granell.

Para finalizar, el Ayuntamiento de València reprodujo los himnos ceutí, valenciano y español, que retumbaron en la plaza y enfervorizaron a los asistentes, que se unieron para vocear: "Ceuta, aguanta, España se levanta". Buena parte del público se quedó hasta media hora después lanzando soflamas como "musulmán el que no vote", "a por ellos", "los menas, a Marruecos" o "estamos hasta los huevos". Incluso algunos afearon al PP su "tibieza" y cargaron contra los partidos políticos porque "son todos iguales". Asimismo, miembros del partido España 2000 quemaron pancartas del presidente del Gobierno y el ministro de Interior.

Miembros de España 2000 queman pancartas contra Sánchez y Marlaska / Miguel Ángel Montesinos / LEV

"El Gobierno ha de reflexionar"

El president de la Generalitat aseguró a los medios que "hay miles y miles de valencianos y valencianas" que estaban "hoy en la calle defendiendo al país" para "pedir normalidad" y reclamar al Ejecutivo central que "esté a la altura, que no lo ha estado hasta la fecha" y "que no merece ni los ceutíes ni ningún español". Un Gobierno, abundó, "que se esconda o que incluso en algunos casos cuestione a las personas que hoy salen a manifestarse" no lo merecen los españoles, dijo.

Asimismo, señaló que no compartía los insultos hacia Sánchez: "Con los insultos no se consigue nada, pero sí que tiene el Gobierno de España que reflexionar, que hoy España está saliendo a la calle en todas partes pidiendo, insisto, a un Gobierno un Estado que nos proteja".

Por su parte, Catalá se mostró "muy orgullosa" de València y de los valencianos porque "han sabido concentrarse tranquila y pacíficamente para defender a España y a Ceuta". La alcaldesa pronunció que "Ceuta no está sola" y "debe defenderse" porque había sufrido "un ataque a la soberanía nacional y a nuestro país". "En la Dana, toda España se volcó con nosotros y nosotros debemos responder. Nosotros nos vamos a volcar con España, nos vamos a volcar con Ceuta, porque ellos estuvieron a nuestro lado y nosotros estamos al suyo", apuntó.

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"Guerra al invasor"

Algunos de los lemas que se oyeron en la plaza pidieron "prisión" para Sánchez y Grande-Marlaska -"abajo el dictador", se llegó a decir-, la dimisión del Gobierno y "elecciones ya" pero también se dirigieron contra los migrantes. "No es immigración, es una invasión" o "guerra al invasor" salpicaron las arengas del público durante el acto junto a otras como "marroquí el que no vote" o "musulmán el que no vote". "Prensa española, manipuladora" o "estamos hasta los huevos" completaron un rosario de proclamas que no hace sino constatar la crisis institucional que atraviesa el país.