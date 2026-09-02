Entidades sociales denuncian "discursos de odio" y participan en una concentración alternativa y antirracista

Las entidades que trabajan con el colectivo migrante rechazan las concentraciones promovidas por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), a instancia de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que instaban a la población a concentrarse frente al ayuntamiento de su localidad "en defensa" de la ciudad autónoma de Ceuta. Y lo hacen tras lamentar el "uso partidista" y el trasfondo "racista" de se concentran con el objetivo de trasladar "un mensaje de unidad, cercanía y apoyo desde el conjunto del municipalismo español" hacia la ciudadanía ceutí en un momento que definen como "especialmente difícil". Sin embargo, el tercer sector ha cerrado filas en contra de lo que consideran una manipulación partidista de la crisis humanitaria.

Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) lamentan el clima político actual y señalan que "estamos en una situación donde la política se está extremando" y donde "no se buscan alternativas conjuntas, sino reacciones". "No se buscan alternativas, sino reacciones a lo que está sucediendo sin trabajar de manera conjunta para buscar una solución. Entiendo la situación de la propia población ceutí, que es a la que se interpela en la concentración, pero es que es la ciudadanía de a pie y sencilla quienes están ayudando a estas personas y están actuando con más criterio que la parte política que es quien tiene los medios para trabajar. Si estas manifestaciones sirvieran para activar una respuesta urgente sería una cosa, pero lo que van a generar es más crispación en lugar de buscar soluciones", explica la directora del SJM en València, Cecilia Villarroel.

La Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Cavecova) tampoco respalda la participación de las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta. "No se puede mezclar el apoyo a Ceuta con el ataque al gobierno en una concentración con planteamientos racistas. Es hipócrita que haya gobiernos autonómicos criticando al gobierno por su gestión mientras se niegan a acoger a menores migrantes que están solos. ¿Cómo no va a poder acoger la Comunitat Valenciana, con 5 millones de habitantes, a 100 niños? Tener una actitud tan hostil no ayuda ni a Ceuta ni a los críos”, explica el presidente de CaveCova, Juan Antonio Caballero.

En la misma línea se pronuncia Valencia Acull, colectivo que denuncia que las concentraciones institucionales están "claramente planteadas para utilizar la crisis humanitaria en Ceuta para plantear un discurso de odio, y racista". La organización reclama que la situación se aborde desde una perspectiva estrictamente humanitaria y de respeto a los derechos de las personas vulnerables, exigiendo implicación a todas las instituciones y comunidades autónomas para evitar que la única salida sea "una respuesta de expulsión".

Convocatoria antirracista paralela en Benimaclet

La disconformidad con el formato y el trasfondo de las manifestaciones oficiales lleva a organizaciones como CIM Burkina y CESAfrica a desmarcarse por completo de unos actos que, a su juicio, "están cargados de discursos de odio". En respuesta, aseguran su presencia en una concentración alternativa convocada (sin logos, pero con permisos) a la misma hora (20 horas) en la plaza de Benimaclet. "Entendemos que tenemos que parar tanto el racismo como el discurso de odio. Los llaman Menas para desnaturalizarlos y lo que tiene que estar encima de la mesa es un trato digno. Hay que ser firme en la defensa de los derechos humanos. Dividir no ayuda y la derecha trabaja muy unida", explican.

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El Movimiento Regularización Ya también se suma a la concentración alternativa de Benimaclet, tras acusar a la extrema derecha de inflar "todo este odio y terrorismo racista". "Hay que actuar ante una narrativa irresponsable por parte de algunos medios de comunicación que emplean de forma sistemática términos como 'invasión' o 'masiva', obviando a las voces de la sociedad civil organizada y a los expertos con experiencia directa sobre la realidad de Ceuta", concluye la portavoz de la plataforma, Silvana Cabrera.