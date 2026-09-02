Feministas y protestas por Ceuta tendrán que compartir la plaza del Ayuntamiento: “Catalá hace un llamamiento a la concentración ultra”

Once mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en casos de violencia machista este verano, y a esas víctimas es a las que pretende recordar la concentración de este miércoles a las ocho de la tarde que convoca la Coordinadora Feminista. En este caso, es por estas once mujeres, pero la organización lleva más de 25 años convocando protestas en la plaza del Ayuntamiento de València el primer miércoles de cada mes, en rechazo a los feminicidios. Una concentración que comunicaron a la Delegación del Gobierno, como de costumbre, y que parece que este miércoles se verá obligada a compartir espacio con cuatro concentraciones en respuesta a la crisis por la entrada de migrantes en la frontera de Ceuta. Una de ellas no es, en puridad, una concentración, sino un acto público como los que, por toda España, promueve la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alienta el PP. En València, la alcaldesa María José Catalá llama a participar. Las otras tres son convocadas por particulares pero con el mismo fin.

“Valencia estará donde tiene que estar: al lado del pueblo ceutí, defendiendo España. Porque cuando se ataca la integridad de nuestro país, estamos ante una cuestión de Estado", expresó en sus redes sociales María José Catalá, quien además de alcaldesa del Cap i Casal es vocal de la FEMP. Allí estará también el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. “Allí” quiere decir, en este caso, en la plaza del Ayuntamiento, donde las feministas se han enterado recientemente de que compartirán espacio, salvo cambio de última hora, con las protestas por lo sucedido en Ceuta.

Explica la portavoz de la Coordinadora Feminista, Cándida Barroso, que se han enterado leyendo la prensa. “Hacemos un llamamiento a los medios de comunicación confirmando nuestra concentración de hoy a las 20 horas en la plaza del Ayuntamiento de València”, han indicado desde la Coordinadora en un comunicado. Asegura que, como de costumbre, porque llevan más de 25 años convocando esas protestas, comunicaron con antelación la concentración a la Delegación del Gobierno. “Se comunica todos los meses, cada una de ellas, no nos concentramos ningún mes sin la comunicación previa”, ha asegurado.

"Temeridad" de Catalá

Por eso, habla de “temeridad de la alcaldesa de València”. “En lugar de sumarse a nuestra denuncia por los feminicidios y las 11 mujeres asesinadas este verano, hace un llamamiento a la concentración ultra, permitiendo que ocupen nuestro espacio de tantos años”, lamentan desde la organización feminista.

Desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana confirman que tienen conocimiento de todas esas concentraciones, que han sido comunicadas, cada una dentro de lo que marca la tipología de acto, en tiempo y forma. La Coordinadora Feminista convoca una concentración, como de costumbre. El Ayuntamiento de València, en cambio, no puede convocar manifestaciones ni concentraciones, pero sí puede organizar -y comunicar a la Delegación del Gobierno- un acto público al que anima a participar a la ciudadanía. Y así lo ha hecho, confirman fuentes gubernamentales, que indican que no se ha emitido informe de Policía Nacional sobre la coincidencia de las cinco concentraciones porque no se ha detectado problema, ya que, además, la Policía Local no ha emitido tampoco informe alguno.

Cartel de la concentración contra la violencia machista / Coordinadora Feminista

"La Policía Local de València ha informado, a solicitud de la Delegación de Gobierno, sobre la coincidencia de cinco concentraciones en la Plaza del Ayuntamiento esta tarde, a las 20 horas, considerando que tales convocatorias no entran en conflicto. No obstante, la decisión última corresponde a la Delegación de Gobierno", indican por su parte fuentes municipales.

"Un verano criminal por violencia machista"

El Ayuntamiento de València ha convocado, pues, un acto institucional, a diferencia de, por ejemplo, el consistorio madrileño, que intentó promover directamente un acto de protesta. Pero la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ya respondió que “ni los alcaldes en tanto que presidentes del Ayuntamiento respectivo, ni éste mismo pueden ser titulares del derecho de reunión” y les instó a convocar un acto público de otro tipo. Cosa que el consistorio valenciano ha hecho correctamente, desde el punto de vista del procedimiento, desde el inicio.

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“Un año más, se confirma un verano criminal por violencia machista y, mientras tanto, seguimos con gobernantes que la niegan e incluso disminuyen los recursos para afrontar y prevenir la violencia machista, como ya denunciamos respecto a los Presupuestos”, indican desde la Coordinadora Femnista sobre la concentración de esta tarde. Por eso, añaden, “es vital continuar luchando, denunciando y trabajando por los derechos de las mujeres y las niñas”, y confirman que allí estarán, en la plaza, este miércoles por la tarde.