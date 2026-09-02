Un hacker asegura haber tomado el control de la depuradora de San Isidro-Albatera y enciende las alarmas

Un mensaje que se ha difundido en Telegram ha hecho que saltaran las alarmas ante un posible hackeo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Isidro-Albatera hasta el punto de que la Administración haya tenido que tomar cartas en el asunto de manera inmediata.

Un rocambolesco episodio que comenzó cuando un hacker muy conocido, que se hace llamar "desinformador ruso", anunció en su canal de Telegram que había hackeado esta planta de tratamiento de la Vega Baja, compartiendo la "hazaña" en un grupo de hackers prorrusos que suelen atacar infraestructuras de países de la OTAN.

Así, difundió un contundente mensaje que parecía propio de una película, pero que obligaba a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, de la que depende la EDAR, a tomar medidas de seguridad ante un posible ciberataque: "El sistema está bajo nuestro control. Se ha obtenido acceso al sistema de control de la planta de tratamiento biológico de aguas residuales de San Isidro", lanzaba este español prófugo reclamado por Europol por ciberterrorismo y asilado en Rusia.

Tanto es así que, a pesar de que las instalaciones no cuentan con personal las 24 horas, obligó a la empresa gestora a activar el protocolo y realizar comprobaciones in situ desde las 23 horas del martes hasta la mañana de este miércoles.

Lo primero que se hizo fue desactivar el control digital con el objetivo de operar manualmente para evitar posibles afecciones. Incluso, se personó la Guardia Civil junto con el responsable de la EDAR.

Después se han realizado varias comprobaciones que han permitido constatar que todo está correcto y funciona con normalidad, por lo que se ha vuelto activar el funcionamiento digital de la instalación sin que se hayan producido mayores consecuencias.

Fuentes de la conselleria afirman, tras las comprobaciones pertinentes y las actuaciones preventivas, que en ningún momento se produjo un hackeo, concluyendo que se trata de un bulo.

Reutilización

Hace más de tres décadas se creó la Entidad Pública de Aguas Residuales (EPSAR), de la que dependen 16 depuradoras de la comarca que prestan servicio a 14 municipios (Albatera, San Isidro, Algorfa, Benejúzar, Dolores, Catral, Benferri, Benijófar, Guardamar del Segura, Rojales, San Fulgencio, Daya Nueva, Daya Vieja y Orihuela). Almoradí está concluyendo una nueva planta con un coste de más de 21 millones de euros.

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En los últimos años, se han acometido inversiones centradas en mejorar la regeneración para usar la depuración como solución para paliar parte de la falta de agua en el sector agrícola de la Vega Baja. En el caso de la EDAR San Isidro-Albatera, ya en 2009 la Confederación Hidrográfica del Segura autorizó la conexión al Sindicato Local de Riegos de la Huerta de Albatera y al Ayuntamiento de San Isidro, concediendo un caudal anual de más de 600.000 metros cúbicos con un plazo de vigencia de 75 años como un pilar básico para la lucha contra la sequía y para el aprovechamiento total de los recursos hídricos disponibles.