El infierno de Mestalla: más de 30 grados durante el Valencia CF - FC Barcelona

Agosto ha llegado a su fin, sin embargo, las altas temperaturas se mantienen en la Comunitat Valenciana. Después de un inicio de septiembre con máximas que no han superado los 29 grados, Valencia volverá a sufrir un nuevo aumento progesivo de las temperaturas que sobrepasará los treinta grados a lo largo del fin de semana hasta alcanzar máximas que rozarán los cuarenta grados en municipios como Requena, Ayora, Xàtiva o Cofrentes.

Dentro de la capital valenciana, el mercurio subirá hasta los 33 grados el domingo, que será la máxima del fin de semana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a que será una subida prácticamente continuada desde el miércoles hasta, mínimo, el domingo. Las máximas de 29 grados previstas para el miércoles aumentarán hasta los 31 grados el jueves y a 32 durante el viernes y el sábado hasta alcanzar las máximas de la semana a lo largo del último día. Las mínimas ofrecerán un leve alivio durante la noche, bajando hasta los 22 y 23 grados durante buena parte de la jornada nocturna.

Según prevé AEMET, la estabilidad atmosférica será la otra protagonista del fin de semana. Tanto viernes como sábado y domingo se espera que predominen los cielos claros y poco nubosos, con una probabilidad de lluvia inexistente en la mayoría de la Comunitat Valenciana. El pronóstico de la propia agencia indica que el sol irá acompañado de rachas de viento marino, que rondarán los 10 kilómetros por hora, cerca del litoral, donde la humedad aumentará la sensación térmica del cuerpo pese a que los valores no alcancen los episodios extremos que han tenido lugar durante el verano.

El infierno de Mestalla: El punto crítico del fin de semana

El domingo 6 a las 16.15 horas, en plena franja de calor, tendrá lugar el Valencia CF - FC Barcelona en Mestalla. La cuarta jornada de liga congregará a miles de espectadores reunidos en un mismo lugar en un horario en el que las temperaturas alcanzarán las máximas del fin de semana en la ciudad. La humedad, el sol, la altura y la congregación de gente puede convertirse en un añadido que aumenten considerablemente la sensación térmica de los aficionados que se desplacen desde primera hora de la tarde para ver el partido.

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El calor puede convertirse en un invitado añadido a uno de los partidos más destacados del fin de semana. Una gorra, buena hidratación y conseguir una forma de bajar la temperatura corporal serán algunas de las medidas que más se apreciarán durante el partido. Las altas temperaturas durante la tarde mantendrán vivo un verano que todavía no ha llegado a su fin, especialmente en el aspecto meteorológico, y que pondrá el foco principal del primer fin de semana de septiembre en un campo de Mestalla que estará lleno para recibir al FC Barcelona.