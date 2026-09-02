La jueza de la dana eleva a 232 las víctimas mortales tras incluir a una vecina de Guadassuar

La dana ocurrió el 29 de octubre de 2024, pero este miércoles, más de 20 meses después, la justicia ha incorporado una nueva víctima mortal a la cifra oficial de personas fallecidas por la tragedia. Así lo ha determinado la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja que instruye la causa en un auto en el que sube este dramático balance hasta las 232 víctimas mortales.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un mensaje en sus redes sociales, la última víctima mortal reconocida es una vecina de Guadassuar en edad avanzada con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico.

En este sentido, según la información remitida por el alto tribunal, la mujer fue rescatada por los bomberos y algunos vecinos sobre el mediodía del día siguiente al de la barrancada, 30 de octubre, y fue trasladada hasta una residencia del mismo municipio, donde pudo ser reanimada. Con posterioridad, fue evacuada en ambulancia hasta el Hospital de La Ribera, donde falleció finalmente el 6 de noviembre, ocho días después de la catástrofe.

Así, citando al informe forense, la jueza expone que la mujer "presentaba una insuficiencia respiratoria crónica grave, con dependencia de oxigenoterapia domiciliaria y ventilación mecánica no invasiva" y que la interrupción de esta a consecuencia de la dana "actuó como factor desencadenante de la descompensación respiratoria aguda que motivó el ingreso hospitalario, existiendo una relación causal temporal y fisiopatológica entre ambos hechos".

"El fallecimiento se produjo en el contexto de una pluripatología crónica grave preexistente por lo que la interrupción de la oxigenoterapia y de la ventilación mecánica no invasiva domiciliarias debe considerarse un factor contribuyente o concausal en la evolución desfavorable, sin que pueda establecerse como causa directa, única e independiente del óbito", indica el informe forense. Ante ello, la magistrada concluye que existe una “relación de causalidad”, derivada de esa interrupción del suministro de oxígeno, que conlleva “ineludiblemente” a incluir a esta fallecida como víctima de la dana “objeto de la investigación en las presentes diligencias previas”.

Aumento de cifras

El número oficial de fallecidos ha ido aumentando desde que empezó la instrucción judicial. Hace un año, en septiembre de 2025, la jueza de instrucción incluía como víctima 229 al nonato no nacido por el fallecimiento de la madre, embarazada de seis meses. La instructora señalaba en esa resolución que esta mujer “albergaba otra vida, una vida humana dependiente de su madre, que también pereció el 29 de octubre de 2024".

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Tres meses después, en diciembre de 2025, el número se amplió nuevamente, hasta alcanzar las 230 al reconocer como víctima de la riada a un vecino de la localidad de Catarroja fallecido a los 74 años de edad en el Hospital La Fe de Valencia el 3 de noviembre a causa de un tromboembolismo pulmonar y establecer un nexo causal entre esa muerte y las inundaciones que sufrió su domicilio.