La jueza de la dana plantea prorrogar la causa de la dana hasta abril de 2027

La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, planteó ayer a las partes personadas en la causa la posibilidad de prorrogar la instrucción otros seis meses más. En una providencia dictada ayer a las partes, la magistrada preguntó ayer a las defensas y las acusaciones populares y particulares y al fiscal de la causa de la dana, Cristóbal Melgarejo, para que se pronuncien ante la posible prórroga.

"Dado el próximo vencimiento del plazo de instrucción el día 30 de octubre de 2026, dese traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, por plazo común de 5 días, para alegaciones, por si interesan la prórroga del plazo de instrucción por seis meses, a partir de la fecha de su vencimiento, esto es, desde el 30 de octubre de 2026", señala la jueza de la dana en una providencia notificada hoy a las partes.

La instrucción de la dana alcanzará así el segundo aniversario de la inundación que acabó con la vida de 232 personas, una cifra que ha aumentado hoy tras incorporar la magistrada a una vecina de Guadassuar de edad avanzada con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico. La prórroga que probablemente se aprobará proyecta hasta abril de 2027 la continuación de la instrucción en la que se investiga la gestión que los máximos responsables de Emergencias, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su número dos, Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias.

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Una gestión que ha dado mucho de sí ya que la causa ha alcanzado los 65 tomos y superado los 650 interrogatorios, sobre todo de los familiares de las 232 víctimas, y los testigos de las decisiones que se debatieron en el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) y casi 50 acusaciones personadas. Y aún queda trabajo por realizar. En la providencia notificada hoy a las partes, la magistrada titular de la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, adopta una veintena de medidas respecto a afectados y familiares de víctimas. Además, en el calendario de testigos citados a declarar o pendientes de que se fije una fecha para su comparecencia, quedan alrededor de veinticinco testigos.