Llorca, sobre las concentraciones por Ceuta: “No van de partidos políticos”

Ceuta en boca de todos. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha atendido a los medios este miércoles tras protagonizar el acto del corte del primer racimo de Uva Embolsada del Vinalopó con Denominación de Origen Protegida, que ha tenido lugar en la localidad alicantina de Agost.

En su primera intervención, el jefe del Consell ha sido preguntado por el desmarque de parte del PSOE a participar en las concentraciones convocadas este mismo miércoles por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a las ocho de la tarde en los ayuntamientos de toda España para expresar solidaridad con Ceuta tras la crisis migratoria iniciada el 30 de julio, y a las que el PP y Vox se han adherido. “La concentración de hoy no va de partidos políticos, es una concentración de españoles que defienden la integridad de nuestro país y que quieren mostrar su solidaridad con una población que ha tenido una invasión”, ha afirmado.

Llorca, que participará en la concentración convocada frente al Ayuntamiento de València, ha apuntado que “muchos alcaldes socialistas participarán en esas concentraciones”, tal como ocurrirá en Guardamar, Granja de Rocamora, Algorfa, Benferri y Novelda; y ha tildado de “curiosa” la postura del Gobierno de España. “Hoy hemos visto que queda constancia de que la invasión fue alentada por el gobierno de Marruecos”, a quien según el presidente autonómico el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez está “defendiendo más” que “a los españoles que quieren mostrar su solidaridad con Ceuta”.

El jefe del Consell también ha dicho que “cualquier español pedirá en la concentración que el Gobierno de España y su Estado esté a la altura”, y ha criticado también a Compromís, por entender que la coalición valencianista está “más centrada en defender al sanchismo en España que en defender la integridad territorial”.

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Por último, Llorca ha sido preguntado sobre la posibilidad de que la Comunidad Valenciana acoja menores no acompañados ubicados actualmente en Ceuta tras el cruce de la frontera del 30 de julio. Según el presidente de la Generalitat, “este caso no es un problema de migración, es problema de una invasión que ha habido en territorio español y requiere otro tipo de soluciones”.