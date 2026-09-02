La espera para renovar el DNI supera el mes de espera en Valencia

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el certificado que acredita los datos personales y la nacionalidad española de su titular, un carnet de plástico que debe estar vigente en todo momento. Sin embargo, conseguir una cita para renovar el DNI puede convertirse en una tarea mucha más complicada de lo que en un principio podría parecer. El aumento de demanda, la limitada disponibilidad de turnos en las oficinas y la necesidad de tener cita previa obligan a planificar la renovación con meses de antelación.

Los periodos de mayor saturación, como las vacaciones de verano, el inicio del curso o los meses previos a grandes desplazamientos pueden provocar que se retrasen más de lo debido las listas de espera para volver a tener el DNI en vigencia, un problema que coge importancia cuando la fecha de caducidad del documento se acerca. Se puede renovar durante los 180 días previos a su fecha de caducidad, pero dejar el trámite para el último momento suele ser la opción preferida, lo que provoca que las citas desaparezcan durante varias semanas e incluso meses. Paterna es el municipio con el plazo más tardío para poder renovarlo, ya que su oficina no admite citas hasta el dos de noviembre.

La situación obliga a ampliar el rango de búsqueda, obligando a miles de personas a desplazarse hasta los municipios más cercanos. No obstante, la circunstancia también llega al resto de localidades, que no cuentan con la posibilidad de coger una cita para renovar el DNI durante el mes de septiembre, siendo la fecha más próxima el 5 de octubre en Xàtiva o el 6 del mismo mes en Torrent.

La disponibilidad, además, no permanece inestable en todo momento. Se debe tener en cuenta que el sistema permite a los usuarios solicitar y consultar citas, pero también deja que los que ya poseen una puedan anularla a través de la misma plataforma oficial de cita previa, una condición que podría provocar la aparición de nuevas citas en fehcas más próximas en cualquier momento. Son muchos los ciudadanos que optan por consultar periódicamente los horarios en las distintas comisarías en busca de una fecha más cercana, especialmente los ciudadanos que necesitan renovar el documento con urgencia.

Valencia. Colas para renovar el DNI durante la pandemia / Fernando Bustamante / LEV

Los municipios siguen sin disponibilidad

Septiembre se ha convertido en un mes en el que renovar el DNI es una misión imposible si no se posee una cita con varios meses de anticipación. Tanto los municipios como la ciudad de València no disponen de fechas hasta el próximo mes, una situación que complica tener activo el documento en caso de que haya caducado.

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Xàtiva, Torrent y Sagunt son las poblaciones con fechas más cercanas, los días 5, 6 y 7 de octubre respectivamente, tres de las mejores opciones para que aquellas personas que tengan la urgencia extrema de renovar el documento. València; el día 13 de octubre, Mislata; el 14, y Quart de Poblet; el 19, siguen en una lista a la que se suman Burjassot y Xirivella el 20 de octubre, Alzira el 27 y Gandía y Ontinyent el 30. Paterna se lleva la corona como el municipio con la cita previa más tardía, siendo el único de estos que no cuenta con cita para el mes de octubre y alarga la fecha hasta el 2 de noviembre, un día después de la festividad de todos los santos.