El PPCV se moviliza ante la crisis de Ceuta mientras alcaldes del PSPV contraprograman con actos propios

La crisis por la entrada masiva de migrantes irregulares en la frontera de Ceuta ha agitado el tablero político con la convocatoria de concentraciones a lo ancho y largo de la geografía española este miércoles 2 de septiembre (día de la ciudad autónoma), promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alentadas por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Un panorama que ha puesto a las filas socialistas en un auténtico brete: entre reivindicar la actuación del Gobierno que dirige Pedro Sánchez y manifestar apoyo al pueblo ceutí sin secundar las movilizaciones, que no han sido acordadas en el seno de la institución que agrupa a todos los consistorios y que entienden politizadas por los 'populares'.

De entrada, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), controlada por los 'populares', se ha mostrado imparcial ante las manifestaciones. Su secretario general, el exalcalde de Massamagrell y portavoz del PP en el consistorio, Miguel Bailach, explica que desde la institución se rebotó a los ayuntamientos valencianos la convocatoria de la FEMP "como se hace siempre con cualquier comunicación" pero apunta que "cada ayuntamiento es libre de hacerlo o no hacerlo". "Nunca hemos animado a nada, tampoco por la dana o por violencia de género, sino que informamos y cada ayuntamiento hace lo que considera", recalca.

Animados o no por la estructura autonómica y basándose en la convocatoria estatal, las localidades gobernadas por el PP llevarán la llamamiento hecho por la FVMP a sus calles. Así lo harán València, Alicante y Castellón, gobernadas por el PP, que secundan la manifestación de las 20 horas. "Mañana Valencia estará donde tiene que estar: al lado del pueblo ceutí, defendiendo España. Porque cuando se ataca la integridad de nuestro país, estamos ante una cuestión de Estado", expresó en sus redes sociales María José Catalá, quien además de alcaldesa del Cap i Casal es vocal de la FEMP. Allí estará el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. A la misma hora se está organizando una contramanifestación en Benimaclet con el lema "parem els peus al racisme".

También habrá dos concentraciones, aunque sin tanta divergencia (a priori) visto el lema en Castellón. Así, a la del consistorio, gobernado por PP y Vox, se sumará el de la Asociación Cultural Cardona Vives, bajo el lema ‘Ceuta nos une’. “Ceuta no está sola, aunque se sienta, y con razón, abandonada por el Gobierno”, dijo por su parte la portavoz del ejecutivo de Alicante, Cristina Cutanda. Con esa idea también habrá convocatorias en Benidorm, Torrevieja, Elx, Burriana, Orihuela o Torrent, todos alcaldías dirigidas por los 'populares'.

"La crispación no ayuda"

Pero no todas las concentraciones con respaldo de los ayuntamientos están impulsadas por gobiernos locales del PP. Ontinyent, gobernado por Jorge Rodríguez, exdirigente socialista y fundador de la marca comarcal Ens Uneix, es uno de los consistorios que apoyará la cita. También lo hará Almussafes, encabezado también por otro exsocialista, Toni González, que, eso sí, no tendrá como mensaje hacer "responsable en ningún caso" al Gobierno central, sino que reivindicará la necesidad de que se atiendan las necesidades de los ciudadanos de Ceuta y de los migrantes.

Decenas de personas durante una manifestación a finales de agosto en Ceuta. / Marcos Moreno/Europa Press

Más variedad hay en los consistorios con un alcalde del PSPV al frente. El fin de semana, Ferraz trasladó a sus federaciones que no respaldaran dichas concentraciones al considerar que son, en realidad, un arma contra la acción del Ejecutivo central en clave electoralista promovida, además, desde una institución como la FEMP sin ningún tipo de diálogo ni consenso. Incluso los socialistas ceutís han lanzado un comunicado para sostener que "la crispación no ayuda a Ceuta" y que "la utilización partidista del dolor de la ciudadanía no aporta soluciones".

Esa comunicación la ha remitido la dirección del PSPV que encabeza Diana Morant a sus representantes y la propia Morant se ha hecho eco de ella, mostrando su rechazo a la convocatoria en unas declaraciones el lunes, afeando que si PP y Vox quieren hacer concentraciones, "que las convoquen ellos" y se hagan "responsables" si en ellas hay "banderas preconstitucionales". Sin embargo, y pese a que el llamamiento es a "no participar" en las concentraciones de la FEMP al considerar "que ya ha sido politizada", la situación es diversa en los consistorios gobernados por alcaldes de la formación.

Actos paralelos

La mayoría de estos se ha acogido a la petición de la dirección socialista y ha rechazado celebrar acto alguno. A lo sumo aprobarán una declaración en apoyo a Ceuta y los ceutíes como ocurrirá en Paiporta o Silla. Otros, como Xàtiva o Manises, han emitido comunicados criticando el carácter partidista de la propuesta surgida de la FEMP y negando su validez al no haber sido debatida. En cambio, sí habrá otros que secunden la convocatoria del organismo municipal como Benifaió, que justifica la asistencia por solidaridad, o Novelda.

Como una solución intermedia, y con el respaldo de las estructuras del partido, el PSPV ha dado libertad a los ayuntamientos para organizar sus propios actos "siempre que no sigan" la convocatoria planteada por la institución que gobierna la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, del PP. Es una forma, indican fuentes de la formación, de tratar de alcanzar un cierto "consenso" en cada uno de sus ayuntamientos diferenciándose de la manera de actuar de los 'populares' en la FEMP.

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Así actuarán consistorios como Sagunt, Tavernes de la Valldigna y Gandia, origen político de Morant y donde continúa como concejal su mano derecha a nivel orgánico, Vicent Mascarell. Su manera de diferenciarse será, además de por el texto que pueda secundar la concentración como manifiesto, por la hora, apostando por las 12 del mediodía y no por las 20 horas prevista para la convocatoria 'general', una forma de mostrar apoyo al pueblo ceutí sin entrar en las previsibles críticas que PP y Vox lanzarán al Gobierno central en las manifestaciones a las que acudan.