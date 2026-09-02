PSPV y Compromís ven "insultante" el escrito de Mazón sobre su responsabilidad en la dana: "Continúa riéndose"

El escrito presentado el martes por la defensa del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en la causa de la dana ha provocado la indignación de PSPV y Compromís. Socialistas y valencianistas han cargado este miércoles contra el texto presentado por el exjefe del Consell en el que no solo rechaza cualquier intervención en el envío del Es-Alert sino que apunta que incluso asumiendo una posible participación de Mazón en la demora, la responsabilidad se restringiría al lapso entre las 20 horas y las 20.11 horas de aquella tarde.

Es "insultane" e "indignante", ha expresado al respecto el síndic del PSPV, José Muñoz, que le ha reclamado que dimita como diputado, renuncie al aforamiento y entregue su registro de llamadas. "Continúa riéndose de los valencianos y de las víctimas", ha expuesto el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que ha lamentado que quien estaba "en un reservado de un restaurante mientras la gente moría, ahora nos quiere hacer creer que una alerta a tiempo no habría salvado vidas".

En este sentido, el responsable de los socialistas en las Corts ha acusado a Mazón de intenta tener "una exención total de responsabilidad" respecto a lo que ocurrió en la dana del 29 de octubre de 2024 y ha asegurado que "la indignación en la sociedad valenciana vuelve a surgir". Para Muñoz, el escrito del expresident es "absolutamente insultante contra la dignidad de las víctimas, en el que dice que no tenía ningún tipo de responsabilidad e incluso llega a afirmar que, como mucho, si hay una responsabilidad mortal en su caso, es el de una única persona".

En su opinión, con ese escrito Mazón "vuelve a enfadar a las víctimas" y hace que el "hartazgo sea mayor en la sociedad valenciana", a la que no deja que "pase página", y por ello reclaman de nuevo al expresident que, "si está tan convencido de que no tiene ningún tipo de responsabilidad", renuncie al aforamiento y declare voluntariamente ante la jueza.

Los síndics de Compromís y PSPV, Joan Baldoví y José Muñoz, hablan durante un pleno de las Corts, en una imagen de archivo. / Jorge Gil/ Europa Press

Además, le ha instado a entregar, a través de un acta notarial, el registro de sus llamadas del día de la dana, ya que en su escrito judicial "se dicen muchas mentiras y la manera más sencilla de aclararlo" es que haga lo mismo que hizo la exconsellera e investigada en esta causa, Salomé Pradas. Finalmente, el síndic socialista ha pedido que, si Mazón no renuncia al acta de diputado, el PP, Juanfran Pérez Llorca y Alberto Núñez Feijóo, que son quienes "le mantienen" en el puesto, le obliguen a dimitir o le expulsen tanto del partido como del grupo de las Corts.

"Poca vergüenza"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha reprochado al expresident que ahora quiera "hacer creer que una alerta a tiempo no habría salvado vidas" el día de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia, y le ha preguntado si "se puede tener más poca vergüenza". A juicio de Baldoví, "una vez más, Mazón continúa riéndose de los valencianos y de las víctimas" de la dana.

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"Ese que estaba en un reservado de un restaurante mientras la gente moría, ahora nos quiere hacer creer que una alerta a tiempo no habría salvado vidas", ha censurado. Por ello, ha preguntado al 'expresident' de la Generalitat si "se puede tener más poca vergüenza", pero a la vez ha sostenido que lo que también es "una auténtica vergüenza" es que el PP y el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, "lo mantengan de diputado, aforado, cobrando dinero público y con unos privilegios de expresidente".