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La reconstrucción de la dana aterriza en París

La comisionada de la dana Zulima Perez acude a la OCDE en París

La comisionada de la dana Zulima Perez acude a la OCDE en París / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

En octubre, la OCDE celebrará en València su conferencia internacional para presentar su nueva plataforma frente a desastres naturales. Y antes de que los principales representantes de la organización se desplacen al Cap i Casal, ha sido una delegación valenciana la que ha ido hasta las oficinas centrales de la institución para preparar ese encuentro llevando hasta París la reconstrucción tras la dana representada por Zulima Pérez.

La comisionada Especial para la Reconstrucción y Recuperación tras la dana ha viajado hasta la capital francesa para coordinar la citada conferencia internacional encabezando una delegación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de la que también forman parte el director de la Oficina de Coordinación e Impulso del Comisionado de la DANA, Roger Llanes, y la directora de Relaciones Institucionales, Bárbara López.

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Según explica el Gobierno de España en un comunicado, la agenda incluye reuniones de alto nivel con representantes de la OCDE, como el director adjunto del Centro para el Emprendimiento, las Pymes, las Regiones y las Ciudades (CFE), Nadim Ahmad, y con el embajador y representante permanente de España ante la OCDE, Ximo Puig, con quien Pérez trabajó en la Generalitat como subsecretaria y directora general.

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