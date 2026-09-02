Vaivén
La reconstrucción de la dana aterriza en París
En octubre, la OCDE celebrará en València su conferencia internacional para presentar su nueva plataforma frente a desastres naturales. Y antes de que los principales representantes de la organización se desplacen al Cap i Casal, ha sido una delegación valenciana la que ha ido hasta las oficinas centrales de la institución para preparar ese encuentro llevando hasta París la reconstrucción tras la dana representada por Zulima Pérez.
La comisionada Especial para la Reconstrucción y Recuperación tras la dana ha viajado hasta la capital francesa para coordinar la citada conferencia internacional encabezando una delegación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de la que también forman parte el director de la Oficina de Coordinación e Impulso del Comisionado de la DANA, Roger Llanes, y la directora de Relaciones Institucionales, Bárbara López.
Según explica el Gobierno de España en un comunicado, la agenda incluye reuniones de alto nivel con representantes de la OCDE, como el director adjunto del Centro para el Emprendimiento, las Pymes, las Regiones y las Ciudades (CFE), Nadim Ahmad, y con el embajador y representante permanente de España ante la OCDE, Ximo Puig, con quien Pérez trabajó en la Generalitat como subsecretaria y directora general.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos accidentes colapsan la operación retorno en Valencia que registra más de 24 kilómetros de retenciones
- Aemet anuncia el regreso de la lluvia a la Comunitat Valenciana en los primeros días de septiembre
- Un vehículo averiado provoca 5 kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Quart de Poblet
- El otoño se retrasa en la Comunitat Valenciana: La primera semana de septiembre comienza con 30 grados
- Así queda el calendario escolar en la Comunitat Valenciana para el curso 2026-27: fechas clave y festivos
- Rita Barberá vuelve al foco mediático
- Domingo negro en los ríos valencianos con dos fallecidos
- La espera para operarse hospital a hospital en la Comunitat Valenciana: de los 44 días en Elx-Crevillent a los 145 del General de Alicante