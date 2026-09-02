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Las "siete cosas en la mochila" de la 'vuelta al cole' del Congreso

Imagen de archivo de un pleno del Congreso.

Imagen de archivo de un pleno del Congreso. / Matias Chiofalo/ Europa Press

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Redacción Levante-EMV

València

El Congreso vivirá este jueves su particular 'vuelta al cole' con la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar la crisis en Ceuta. El pleno servirá de inicio de curso y ante él los diputados valencianos ya preparan sus mochilas, un proceso que este miércoles ha mostrado en sus redes sociales el portavoz adjunto de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez. Ibáñez ha colgado un vídeo con las siete cosas que considera imprescindibles como representante de los valencianos para llevar al nuevo curso en la Carrera de San Jerónimo, todas ellas con mensaje político.

Así, la primera son las llaves de casa "que son para vivir y no para especular". Estas van con un llavero de apoyo a Palestina. En tercer lugar aparece la cartera con la reclamación de una nueva financiación autonómica. La cuarta es un billete de tren con el que reclama mejores servicios de Cercanías. No puede olvidarse el móvil, con el logo de las 20:11 horas para recordar la dana y la investigación que está en marcha aún en el Congreso. En sexto lugar aparece el abanico que sirve de recuerdo del cambio climático y por último, una libreta en la que apuntar y trasladar las reclamaciones de los valencianos para unos presupuestos generales.

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