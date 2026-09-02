Casi uno de cada tres docentes de la Comunitat Valenciana es interino

El 30,11% de los docentes que trabajan en el sistema educativo de la Comunitat Valenciana son interinos. Es decir, que la tasa de interinidad es una realidad que, más allá de los números, afecta en su realidad laboral a casi uno de cada tres profesores y maestros valencianos. Son datos de un informe de CSIF, que a su vez recoge cifras del Ministerio de Función Pública, y que indican que esa cifra ha crecido, aunque ligeramente, en los últimos cinco años, a pesar de los procesos de estabilización.

En concreto, las cifras pertenecen al ‘Informe del Sistema Educativo Español 2009–2025 en clave CSIF’ que publica este sindicato. El documento bebe a su vez del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que publica anualmente el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Los últimos datos disponibles, eso sí, son relativos al año pasado.

Un ligero crecimiento de los interinos

Y esos datos indican que la tasa de interinidad ha crecido en 0,45 puntos porcentuales en los últimos cinco años, en concreto, entre 2020 y 2025. Esa tasa era, en enero de 2020, del 29,66%, es decir, que 29 de cada 100 docentes estaban en situación de interinidad en ese momento. Cinco años más tarde, en enero de 2025, el aumento ha sido apenas perceptible, pero se ha dado, y esa tasa asciende ahora al 30,11%. Es decir, que de cada centenar de docentes de la Comunitat Valenciana, 30 son interinos.

Gráfico que refleja las tasas de interinidad por comunidades autónomas / CSIF

El crecimiento ha sido de solo el 0,45%, pero sitúa a la Comunitat Valenciana ligeramente por encima de la media estatal en tasa de interinidad. Para el conjunto del estado, ese porcentaje es del 30%. Aun así, el territorio valenciano está en la parte baja de la tabla de las comunidades autónomas: en la posición número 14 de 19 (porque además de las comunidades, se cuentan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). En concreto, la Comunitat está por debajo en porcentaje de interinos que, por ejemplo, Navarra, Aragón, Canarias y La Rioja, que ostentan los primeros puestos de la clasificación.

Y eso a pesar de los procesos de estabilización, que no se han dado solo en la Comunitat Valenciana pero también en ella. Una sentencia de la Unión Europea de 2020 ya obligó a España a estabilizar a gran parte de su personal interino al considerar que nuestro país abusaba de esta figura. En Educación fueron más de 7.500 docentes, y se hizo mediante un concurso de méritos, es decir, que los interinos mandaban una serie de documentación que demostrara sus años de docencia o nivel de idiomas y la administración. Si cumplía los requisitos, los convertía en funcionarios sin aprobar una oposición.

La ratio de alumnos y la “paradoja” de la interinidad

En paralelo, se ha dado otro proceso en los años analizados, aunque también en pequeña medida, en la evolución de la ratio de alumnos por profesor. En el curso 2009-2010, el primero del que hay datos, esa ratio era de 11,39 alumnos por docente. En el curso 2024-2025, esa tasa se ha reducido a 10,19 estudiantes por profesor. La ratio en la Comunitat Valenciana se ha reducido, en este caso desde 2009, en 1,20 puntos porcentuales, aunque la Comunitat Valenciana está aquí en sexto lugar entre los 19 (17 comunidades más Ceuta y Melilla) territorios.

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Es decir, que se ha reducido la ratio, según esta estadística de las enseñanzas no universitarias para los centros públicos de todos los regímenes, pero ha crecido el número de interinos. Para el sindicato CSIF, esa es la “paradoja central del sistema”. “Las comunidades que más han mejorado su ratio de alumnos por docente son, en general, las que presentan tasas de interinidad más elevadas”, indican. Ocurre no solo en la Comunitat Valenciana, sino también y sobre todo en otras como Navara, que lidera el ranking de interinidad con un 47.54%. Y eso se debe, explican, a que en general, en toda España o, al menos, en los territorios en los que se ha dado una evolución similar de las cifras, “la mejora cuantitativa de la ratio se ha conseguido contratando interinos, no consolidando plazas mediante oposición”.