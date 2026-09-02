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Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy: municipios, ubicación y horarios
Los actos de respaldo a Ceuta se celebran en la mayoría de municipios valencianos este miércoles, 2 de septiembre, a las 20 horas
Numerosos municipios de la Comunitat Valenciana se suma este miércoles a las manifestaciones y concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta, coincidiendo con el Día de la ciudad autónoma. Los actos están previstos a partir de las 20 horas en la mayoría de localidades valencianas, aunque en Sagunt se celebrarán a las 12 horas. La convocatoria, impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha generado también división política en algunos consistorios valencianos, que se han desmarcado de la iniciativa y han promovido sus propios actos en respaldo al pueblo ceutí.
Mariano Alonso Freire
El PP acusa al Gobierno de España de "proteger al país que invadió España"
El Partido Popular (PP) pone definitivamente el grito en el cielo sobre la gestión realizada por el Gobierno de la crisis en Ceuta, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska haya reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le dé cuenta a la mayor brevedad posible del contenido de un informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional y en el que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según 'El Español'.
La Generalitat Valenciana muestra en redes su apoyo a Ceuta en la crisis migratoria
May Mariño
Marlaska pide al director de la Policía que aclare si un informe apunta a gendarmes marroquíes dirigiendo la entrada de migrantes a Ceuta
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le informe a la mayor brevedad sobre el contenido de un informe que el del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional y en el que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según un medio de comunicación.
Mónica Arribas
Fragmentación en Les Valls ante las concentraciones por Ceuta
La crisis de Ceuta por la entrada masiva e irregular de migrantes se ha dejado sentir en el Camp de Morvedre, más allá de que en Sagunt se hayan promovido hoy hasta tres concentraciones diferentes en solidaridad con sus ciudadanos.
Marta Rojo
Feministas y protestas por Ceuta tendrán que compartir la plaza del Ayuntamiento: “Catalá hace un llamamiento a la concentración ultra”
Once mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en casos de violencia machista este verano, y a esas víctimas es a las que pretende recordar la concentración de este miércoles a las ocho de la tarde que convoca la Coordinadora Feminista. En este caso, es por estas once mujeres, pero la organización lleva más de 25 años convocando protestas en la plaza del Ayuntamiento de València el primer miércoles de cada mes, en rechazo a los feminicidios.
Francisco Calabuig
María José Catalá se pronuncia sobre las manifestaciones en apoyo a Ceuta: "No podemos tolerar agresiones de todo tipo"
La alcaldesa de València ha sido preguntada por las manifestaciones que tendrán lugar en toda España este miércoles en apoyo al pueblo de Ceuta. María José Catalá ha sido especialmente crítica con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a quien ha reprochado que "sabe perfectamente que son concentraciones cívicas y ciudadanas".
La alcaldesa ha recordado que Ceuta también se volcó con València tras la DANA y ha afirmado que ahora es el momento "de devolvérselo".
Diego Aitor San José
El PPCV se moviliza ante la crisis de Ceuta mientras alcaldes del PSPV contraprograman con actos propios
La crisis por la entrada masiva de migrantes irregulares en la frontera de Ceuta ha agitado el tablero político con la convocatoria de concentraciones a lo ancho y largo de la geografía española este miércoles 2 de septiembre (día de la ciudad autónoma), promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alentadas por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Un panorama que ha puesto a las filas socialistas en un auténtico brete: entre reivindicar la actuación del Gobierno que dirige Pedro Sánchez y manifestar apoyo al pueblo ceutí sin secundar las movilizaciones, que no han sido acordadas en el seno de la institución que agrupa a todos los consistorios y que entienden politizadas por los 'populares'.
La crisis de Ceuta fractura a los municipios valencianos ante las convocatorias de la FEMP y la FVMP
La convocatoria de concentraciones de apoyo a Ceuta, promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la FVMP para este miércoles 2 de septiembre con motivo del día de la ciudad autónoma, ha desatado un choque político en las comarcas valencianas. La tensión radica en las acusaciones de formaciones como el PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida, que denuncian que la presidencia de la FEMP, en manos del Partido Popular, aprobó la iniciativa de forma unilateral y rompiendo el consenso institucional. Esta situación ha provocado posturas encontradas entre los consistorios de la Safor, la Ribera, la Costera, la Vall d’Albaida, el Camp de Morvedre y l'Horta Sud.
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