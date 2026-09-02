Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy: municipios, ubicación y horarios

María José Catalá se pronuncia sobre las manifestaciones en apoyo a Ceuta: "No podemos tolerar agresiones de todo tipo"

La alcaldesa de València ha sido preguntada por las manifestaciones que tendrán lugar en toda España este miércoles en apoyo al pueblo de Ceuta. María José Catalá ha sido especialmente crítica con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a quien ha reprochado que "sabe perfectamente que son concentraciones cívicas y ciudadanas".

La alcaldesa ha recordado que Ceuta también se volcó con València tras la DANA y ha afirmado que ahora es el momento "de devolvérselo".