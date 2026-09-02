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Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy: municipios, ubicación y horarios

Los actos de respaldo a Ceuta se celebran en la mayoría de municipios valencianos este miércoles, 2 de septiembre, a las 20 horas

CEUTA, 26/08/2026.- Concentración este miércoles en la la Delegación de Gobierno. EFE/Reduan

CEUTA, 26/08/2026.- Concentración este miércoles en la la Delegación de Gobierno. EFE/Reduan / Reduan / EFE

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Carlos Jover

Numerosos municipios de la Comunitat Valenciana se suma este miércoles a las manifestaciones y concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta, coincidiendo con el Día de la ciudad autónoma. Los actos están previstos a partir de las 20 horas en la mayoría de localidades valencianas, aunque en Sagunt se celebrarán a las 12 horas. La convocatoria, impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha generado también división política en algunos consistorios valencianos, que se han desmarcado de la iniciativa y han promovido sus propios actos en respaldo al pueblo ceutí.

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