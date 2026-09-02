La UME valenciana tendrá que esperar

La posibilidad de crear una Unidad de Emergencias Valenciana (UVE) como la que intentó impulsar en 2023 el gobierno del Botànic tal como propusieron este lunes Compromís y PSPV tras el incendio registrado en el Parque Natural del Saler que obligó a la intervención de la UME no parece entrar en los planes del nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca, que preparar una nueva ley de Forestal, ni de sus socios de Vox. En el entorno de Presidencia remiten a los mismos argumentos (elevado coste y duplicidades) esgrimidos por el expresidente Carlos Mazón para derogar en febrero de 2024 el decreto de impulso la UVE aprobado un año antes por el Consell del socialista Ximo Puig.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha apuntado a preguntas de Levante-EMV que "la UVE no existía, era un titular y ya está, no había nada, es como decían, un ximoanuncio". "Lo que hay que hacer es poner los medios que están a disposición con las necesidades del momento, fomentar la cooperación interadministrativa y decir sí a la ayuda que viene de fuera", ha dicho tomando la referencia de la dana cuando, según ha acusado, el Gobierno central rechazó la ayuda de medios que ofreció Francia.

No obstante, para los voxistas, la cuestión no está tanto en la actuación operativa durante la extinción, de la que Llanos ha considerado que se llevó a cabo "con diligencia" por parte de Emergencias, sino en las medidas de prevención. "Los incendios se apagan en invierno", insistió asegurando que estas medidas requieren "mucho tiempo" para que hagan su efecto y culpó al Botànic por su abandono de los bosques pese a que el actual Consell, del que Vox formó parte dirigiendo el área de Emergencias durante 11 meses, lleva más de tres años en marcha.

El decreto de creación de la UVE definía este cuerpo como una unidad permanente de gestión, operativa y de coordinación, dependiente de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Su misión era intervenir en cualquier punto de la Comunitat ante "grave riesgo, catástrofe u otras necesidades públicas" y también poder apoyar a otras comunidades autónomas. La UVE valenciana era relativamente singular porque pretendía combinar dos cosas que normalmente aparecen separadas: la gran capacidad de un operativo autonómico contra incendios forestales y una vocación de fuerza de intervención multirriesgo, capaz de movilizarse en grandes catástrofes y con capacidades logísticas propias.

Inspirado en el concepto de la UME, el modelo de la UVE iba más allá de un cuerpo para combatir los incendios forestales. El preámbulo hablaba de inundaciones, grandes tormentas, terremotos, incendios forestales y otras operaciones de protección civil a gran escala. También contemplaba desarrollar capacidades logísticas propias —transporte, movimiento de tierras, montaje de campamentos, apoyo a puestos de mando o instalaciones sanitarias—. La gran diferencia en relación a la UME es que la UVE no partía de la creación desde cero de un nuevo cuerpo separado. El decreto incorporaba como recursos operativos directos las Unidades de Bomberos Forestales, autobombas y unidades helitransportadas ya existentes, junto con personal técnico, de comunicaciones, logística y coordinación. Se trataba, por tanto, de reorganizar y ampliar capacidades autonómicas existentes bajo un mando operativo común.

¿Por qué se rechazó?

La UVE del Botànic nunca llegó a estar operativa plenamente. El Decreto 20/2024, de 13 de febrero, la derogó, señalando el nuevo Consell que no había tenido una puesta en marcha efectiva y argumentando duplicidades, inviabilidad de los plazos y falta de sostenibilidad financiera. La memoria de la derogación estimó en 728 los puestos que requeriría su despliegue y en unos 38 millones de euros el coste asociado.

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En España no hay ninguna unidad de emergencias autonómica que replique como tal a la UME aunque si hay estructuras autonómicas en Andalucía, Asturias o Canarias que realizan buena parte de esas funciones de manera integrada.