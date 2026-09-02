Vox inicia el curso electoral a la expectativa de Abascal ante la incógnita sobre sus candidatos

El PSPV ya tiene nombrada a su líder, Diana Morant, como candidata a la Generalitat y ha activado las primarias para elegir este otoño a los aspirantes en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes; Compromís ratificó en julio a Mónica Oltra como su cabeza de cartel para València mientras Joan Baldoví aparece como favorito para encabezar la lista autonómica y en el deshoje de la margarita del PP el nombre más repetido es Juanfran Pérez Llorca al tiempo que se espera que en la cena del partido de la provincia de Valencia organizará el próximo 11 de septiembre se conozcan algunos de sus principales candidatos locales. ¿Y Vox? Vox, de momento, nada.

Los voxistas han comenzado el curso sin candidatos claros para las elecciones que se avecinan en tierras valencianas en mayo, dentro de poco más de nueve meses. La situación, de hecho, no parece haber notado el paso del tiempo y la activación de la cuenta atrás porque no hay novedades al respecto. Todo sigue igual, a sabiendas de que la respuesta a las incógnitas sobre cualquier decisión orgánica en la formación está a algo más de 300 kilómetros de la Comunitat Valenciana, en Madrid, más en concreto, en la calle Bambú, ubicación de la sede nacional.

Allí, en Madrid, coincidió el lunes el síndic del partido en las Corts, José María Llanos, con la plana mayor del partido, incluido su líder, Santiago Abascal, en un acto de inicio de curso con los portavoces autonómicos. Sin embargo, pese a compartir tiempo y espacio, Llanos aseguró este lunes que no había hablado "nada" del asunto de los carteles electorales. "No es el momento de las candidaturas", expresó Llanos quien insistió en que como el proyecto es "homogéneo" en toda España no se necesita nombrar candidatos antes de tiempo. "Quién represente [a Vox] es lo de menos", insistió.

El síndic de Vox, José María Llanos, saluda al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras aprobar los presupuestos en las Corts. / Rober Solsona/Europa Press

No obstante, esta falta de decisión mientras el reloj de arena va vaciando sus granos alienta la especulación. Más si cabe si se tiene en cuenta que ni el que fuera candidato a la Generalitat Valenciana en 2023, Carlos Flores Juberías, ni al Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, parecen en disposición de repetir. El primero, de hecho, fue 'despejado' al Congreso sin llegar a asumir su escaño en las Corts para facilitar el pacto con el PPCV de Carlos Mazón y el segundo ha tenido numerosos encontronazos con la dirección del partido, perdiendo incluso la portavocía en el consistorio. Así, son Llanos Massó, presidenta de las Corts, y Vicente Barrera, los favoritos para tomar estas responsabilidades, si bien, en Vox siempre puede haber sorpresas en este sentido.

Estar "vigilantes"

Y si quienes se han de situar al frente de las principales listas electorales son ahora mismo una incógnita, no lo son las demandas de la formación de cara al nuevo año parlamentario. De hecho, cuando aún falta una semana para iniciar oficialmente el periodo de sesiones, Vox ya tiene registrada una Proposición No de Ley con el objetivo de debatirse en el pleno, cuando toque. Es una moción presentada por la crisis de Ceuta en todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos donde la formación tiene representación y en la que pide, entre otras cuestiones, garantizar la soberanía de la ciudad, juzgar a Pedro Sánchez "por traición" o romper las relaciones diplomáticas con Marruecos.

Dicha PNL es un ejemplo de cómo la formación de ultraderecha tratará de estirar el debate estatal sobre Ceuta y la inmigración y llevarlo al terreno valenciano. Su aterrizaje lo dirigió Llanos hacia el impulso de una ley contra "los empadronamientos ficticios" ya que el padrón es la piedra básica para que cualquier persona, también las venidas de fuera, puedan comenzar a acceder a algunos servicios públicos. La medida se encontraba en el pacto presupuestario sellado con el Consell y sobre el que el síndic de los de Abascal advirtió que va a estar "vigilante".

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"Vamos a ejercer control, vigilancia y responsabilidad", insistió Llanos respecto a la actuación del Ejecutivo autonómico de Llorca y la aplicación de las cuentas aprobadas a finales de julio. Lo que sí que parece descartado es que de aquí a las elecciones vaya a haber una nueva negociación presupuestaria. "No tendria sentido, demos tiempo, tienen que ejecutarse en su integridad", expresó. Asimismo, añadió como objetivo el impulso de una nueva ley del Suelo para "evitar la burocracia". De esta, el Consell ya sacó un primer texto a exposición pública, iniciando su trámite.